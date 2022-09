„Tak ogromnych strat nie spowodowały słowa żadnego innego urzędnika” – Konfederacja chce Trybunału Stanu dla Anny Fotygi

„Tak ogromnych strat nie spowodowały słowa żadnego innego urzędnika” – oświadczył w środę poseł Konfederacji Jakub Kulesza (Wolnościowcy), odnosząc się do słów Anny Fotygi (PiS) z 2006 roku, gdy była szefową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o wypowiedź dotyczącą zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. „Prezentujemy wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pani minister Anny Fotygi” – dodał. Poinformował, że Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Zgodnie z prawem musi on zostać podpisany przez 140 posłów.

W środę posłowie Konfederacji przypomnieli stanowisko PiS ws. reparacji z 2006 roku. Kierująca wówczas MSZ Anna Fotyga w odpowiedzi na interpelację Janusza Dobrosza z Ligi Polskich Rodzin stwierdziła, że „problem niemieckich reparacji wojennych został rozwiązany przez trzy zwycięskie mocarstwa: ZSRR, USA i Wielką Brytanię na konferencji w Jałcie i w Poczdamie a Polska nie miała prawa głosu w tej sprawie”.

Anna Fotyga jako minister spraw zagranicznych w latach 2006-07 powiedziała, że nie ma wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę🇵🇱 reparacji od Niemiec🇩🇪. To może nas kosztować 6 bilionów 200 miliardów złotych. Nie ma urzędnika, który doprowadziłby do takich strat!

