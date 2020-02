Niemcy: dwa ataki na lokale w Hanau, zastrzelono 9 osób [+VIDEO/+FOTO]

W wyniku dwóch ataków na lokale z fajkami wodnymi w Hanau w Niemczech zginęło 9 osób, a kilka innych zostało rannych. Domniemany sprawca miał popełnić samobójstwo w swoim domu, w którym znaleziono jeszcze jedno ciało. Część mediów twierdzi, że ataki rzekomo miały podłoże rasistowskie.

W środę w Hanau, niemieckim mieście około 20 km na wschód od Frankfurtu nad Menem, doszło do dwóch ataków z użyciem broni palnej na shisha-bary, czyli lokalne z fajkami wodnymi. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń niemieckiej policji, do pierwszego ataku doszło w śródmieściu Hanau, około 22:00 wieczorem. Napastnik wtargnął do lokalu uzbrojony w pistolet i otworzył ogień. Zastrzelił trzy osoby, a co najmniej jedną poważnie ranił. Według części świadków, sprawców mogło być kilku. Po ataku mieli razem odjechać samochodem.

Kilkanaście minut później doszło do kolejnego, bardzo podobnego ataku. Celem był lokal tego samego rodzaju w dzielnicy Kesselstadt, 2,5 km od rejonu pierwszej strzelaniny. Na miejscu zastrzelono pięć osób, a kolejnych pięć zostało rannych. Paść miało 8-9 strzałów. W tym przypadku relacje części świadków również sugerowały, że sprawców mogło być więcej niż jeden.

Służby niemieckie rozpoczęły intensywne poszukiwania napastnika, z udziałem kilkudziesięciu policjantów i z użyciem policyjnych helikopterów.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020