Import odpadów do Polski znacząco wzrósł. Przekroczono już liczbę 400 tys. ton rocznie

Przywóz odpadów z zagranicy do Polski przekroczył w 2018 i 2019 roku 400 tysięcy ton – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dla porównania ilość ta wynosiła w 2015 roku niewiele ponad 150 tys. ton.

Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza wysłał zapytanie do GIOŚ w sprawie przywozu odpadów do Polski. Senator ujawnił w sobotę odpowiedź przesłaną przez GIOŚ. Dowiadujemy się z niej, że w 2019 r. przywieziono do Polski 405 tys. ton odpadów. W 2018 r. przetransportowano zaś 434,4 tys. ton.

Zobacz także: 4 tys. nielegalnych odpadów przywiezionych do Polski wróciło do Wielkiej Brytanii

Zobacz także: W zeszłym roku wwieziono do Polski rekordową ilość śmieci

Zgodnie z raportem przesłanym przez GIOŚ, największa ilość odpadów przywożonych do Polski pochodzi z Niemiec. Odsetek importu z tego kraju wzrósł z 38,64 proc. w 2017 r. do 67,81 proc. w roku 2019. Pod względem ilości przywożonych do Polski odpadów na kolejnych miejscach są m.in. Włochy, Austria, Dania, Słowenia czy Wlk. Brytania.

W ciągu ostatnich czterech lat do Polski trafiło z zagranicy aż 1,5 mln ton śmieci.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Portal Samorządowy: nielegalne wysypiska to wina samorządów

portalkomunalny.pl / facebook / kresy.pl