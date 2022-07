Szwedzki poseł zaproponował oddanie Polsce Statutu Łaskiego

Szwedzki prawicowy poseł Björn Söder zaproponował zwrócenie Polsce cennego dokumentu z 1505 roku, który został zrabowany przez Szwedów podczas potopu 1655-1660. Zaapelował do minister spraw zagranicznych kraju Ann Linde o zwrot w Polsce Statutu Łaskiego.

Jak poinformował portal TVP World, szwedzki prawicowy poseł Björn Söder zaproponował zwrócenie Polsce cennego dokumentu z 1505 roku, który został zrabowany przez Szwedów podczas potopu 1655-1660. Zaapelował do minister spraw zagranicznych kraju Ann Linde o zwrot w Polsce Statutu Łaskiego.

Dokument był pierwszą kodyfikacją prawa wydaną w Królestwie Polskim. Została sporządzona przez kanclerza i prymasa Jana Łaskiego w 1505 roku i skompilowała prawie wszystkie akty prawne, które wcześniej pojawiły się w Polsce. Został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata w 2016 roku.

Söder ze Szwedzkich Demokratów zwrócił się do MSZ o wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu Polsce Statutu Łaskiego, biorąc pod uwagę znaczenie dokumentu dla Polski, a także w podziękowaniu za działania Polski na rzecz bezpieczeństwa Szwecji.

Wniosek szwedzkiego posła wynikał z faktu, że polski parlament jako jeden z pierwszych w Europie ratyfikował członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO. Söder napisał w swojej interpelacji, że istnieją tylko dwa egzemplarze Statutu Łaskiego, jeden w Warszawie, a drugi w Szwecji, „po tym, jak został zrabowany przez Szwedów w XVII wieku wraz z innymi bezcennymi skarbami polskiej kultury”.

Szwedzkie MSZ poinformowało, że odpowie na interpelację Södera do 26 lipca.

Pod koniec stycznia, do Polski powróciło dzieło sztuki zaliczane do najcenniejszych obiektów utraconych w wyniku II wojny światowej – poinformował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości przekazania do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaginionego w czasie II wojny światowej obrazu „Opłakiwanie Chrystusa” z warsztatu Lucasa Cranacha starszego.

Kresy.pl/TVP World