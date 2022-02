Bombowce B-52 nad Szwecją

Szwedzkie Siły Zbrojne i Siły Powietrzne USA przeprowadziły wspólne ćwiczenia. 18 lutego szwedzkie myśliwce eskortowały amerykańskie B-52 z Bomber Task Force w przestrzeni powietrznej nad południową częścią Szwecji.

Według oświadczenia, miała to być część powtarzającego się schematu ćwiczeń i nawiązanej współpracy Szwedzkich Sił Zbrojnych z USA. „Szwecja jest gospodarzem i dowodzi od dawna planowanym ćwiczeniem”.

„Ten rodzaj ćwiczeń jest istotną częścią szwedzkiej zdolności obronnej. Współpraca z USA zwiększa nasze zdolności do obrony Szwecji i przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa w naszym regionie – mówi generał broni Michael Claesson, szef połączonych operacji szwedzkich sił zbrojnych.

Szwedzkie myśliwce Gripen eskortowały amerykańskie B-52 w szwedzkiej przestrzeni powietrznej. „Udział Szwedzkich Sił Zbrojnych w ćwiczeniach międzynarodowych, zarówno w granicach Szwecji, jak i poza nimi, jest zgodny ze szwedzką polityką obronną i ma na celu rozwój interoperacyjności i działań ćwiczeniowych w regionie Morza Bałtyckiego”.

Two B-52 bombers (ZEUS51 61-0003 and ZEUS52 61-0018) over Sweden. Doing loops south of Stockholm. Interesting that both are non-nuclear, given Sweden’s nuclear views, having been denuclearized under the New START treaty. pic.twitter.com/uNiqvTrElw

— Hans Kristensen (@nukestrat) February 18, 2022