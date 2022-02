Morawiecki o uznaniu samozwańczych republik przez Rosję: To akt agresji przeciwko Ukrainie

Premier Mateusz Morawiecki nazwał decyzję prezydenta Rosji o uznaniu państwowości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, „aktem agresji przeciwko Ukrainie”. Wezwał do zwołania posiedzenia Rady Europejskiej.

„Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen twierdzi, że wznanie dwóch separatystycznych terytoriów na Ukrainie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. „UE i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą”.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022