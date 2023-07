Szojgu: amunicja kasetowa dla Ukrainy tylko przedłuży wojnę, Rosja będzie musiała użyć podobnej broni

Zdaniem rosyjskiego ministra obrony, dostarczenie Ukrainie przez USA amunicji kasetowej jedynie przedłuży wojnę, a Rosja odpowie użyciem analogicznej broni.

We wtorek rosyjski minister obrony, Siergiej Szojgu, skomentował decyzję USA o dostarczeniu Ukrainie amunicji kasetowej. Jak twierdzi, nie pomoże to ukraińskiej armii, lecz tylko przedłuży wojnę.

„Cały świat już widział, że oni [Stany Zjednoczone – red.] potwierdzili transfer amunicji kasetowej [dla Ukrainy – red.]. Uzasadniają to na różne sposoby. Mówią, że biorąc pod uwagę fakt, iż konwencjonalna amunicja kalibru 155 mm faktycznie się skończyła, to teraz, aż rozpocznie się ich produkcja, postanowili pokryć to amunicją kasetową. To oczywiście wpłynie na przedłużenie konfliktu” – oświadczył rosyjski minister.

Szojgu zaznaczył, że ani Rosja, ani Ukraina, ani USA nie podpisały konwencji, zakazującej stosowania amunicji kasetowej. Twierdził zarazem, że jak dotąd Rosja wstrzymuje się z użyciem tej broni podczas trwającego konfliktu, powołując się na zagrożenie dla ludności cywilnej. Dodajmy, że Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżały się już o używanie amunicji kasetowej.

„Jeśli Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie amunicję kasetową, rosyjskie siły zbrojne będą zmuszone użyć podobnej broni przeciwko ukraińskim siłom zbrojnym w odpowiedzi” – zapowiedział szef resortu obrony Rosji. Zaznaczył, że Rosja posiada w swoim arsenale amunicję kasetową, „że tak powiem, na każdą okazję”. Dodał, że rosyjska broń tego rodzaju jest „znacznie skuteczniejsza niż amerykańska”. Powiedział też, że rosyjskie dowództwo podejmuje dodatkowe działania w celu ochrony personelu i sprzętu przed uderzeniami elementów amunicji kasetowej.

Siergiej Szojgu przytoczył też rosyjskie dane dotyczące strat, jakie poniosła strona ukraińska od 4 czerwca, czyli dnia, które według Moskwy ruszyła kontrofensywa Ukrainy. Jak twierdzi, w tym czasie Siły Zbrojne Ukrainy straciły ponad 26 tys. żołnierzy i ponad 3 tys. sztuk sprzętu bojowego. Rosjanie mieli zniszczyć ponad 1200 czołgów i transporterów opancerzonych, w tym 17 czołgów Leopard, pięć „kołowych czołgów” AMX i 12 wozów bojowych Bradley. Ponadto, wyeliminowanych z walki zostać miało 914 pojazdów specjalnych, dwa systemy obrony powietrznej, 25 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet oraz 403 działa i moździerze, w tym 43 haubice amerykańskie oraz 46 samobieżnych armatohaubic „z Polski, USA i Francji”.

Rosja podaje też, że zdołała zestrzelić 176 rakiet HIMARS, 27 rakiet manewrujących Storm Shadow i ponad 480 dronów.

Jak pisaliśmy, Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmuje również tzw. zaawansowaną amunicję konwencjonalną podwójnego zastosowania (DPICM), czyli amunicję kasetową.

Pisaliśmy, że przeciw wysyłaniu amunicji kasetowej Ukrainie opowiedziała się Hiszpania. Wysyłaniu amunicji kasetowej na Ukrainę sprzeciwiają się także Niemcy. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak oświadczył, że Wielka Brytania będzie nadal wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją, ale zniechęca do używania amunicji kasetowej.

Tass / Kresy.pl