Timmermans: Ukraina nie zostanie członkiem UE, dopóki na jej terytorium są rosyjskie wojska

Jednym z warunków przystąpienia Ukrainy do UE jest zakończenie wojny i wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy – powiedział w rozmowie z DW wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Jak poinformował we wtorek portal Deutsche Welle, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że jednym z warunków przystąpienia Ukrainy do UE jest zakończenie wojny i wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy.

Ukraina nie będzie mogła zostać członkiem Unii Europejskiej, dopóki na jej terytorium będą przebywać wojska rosyjskie – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w rozmowie z DW we wtorek 10 stycznia. „Nie, to niemożliwe. Ale cała idea polega na tym, żeby Ukraina wyszła z tego konfliktu zwycięsko, suwerennie, niepodległa, wolna i miała możliwość samodzielnego dokonania tego wyboru. I myślę, że Ukraina o to walczy. Unia Europejska powinna wspierać Ukrainę w osiągnięciu tego celu”.

Zobacz też: „Dwa kroki do przodu, jeden krok wstecz” – Politico o drodze Ukrainy do UE

Jak zauważyła Komisja Europejska, aby zostać przyjętym do UE, konieczne jest spełnienie warunków przystąpienia przyjętych w 1993 r. Wśród nich są m.in. obecność stabilnych instytucji państwowych, funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz zdolność do efektywnego wypełniania zobowiązań członka UE.

Ponadto Komisja Europejska sformułowała warunki, które Kijów musi spełnić na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Reformy sądownictwa, walka z korupcją, deoligarchizacja i polityka wobec mniejszości narodowych.

Frans Timmermans porównał potencjalne wejście Ukrainy do UE pod względem wpływów z największym jednorazowym rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 roku. „To naprawdę zmieni charakter Unii Europejskiej” – powiedział. „Aby udowodnić, że to nie tylko gadanina, musimy pokazać na żywo, co dokładnie możemy zrobić, aby zbliżyć Ukrainę do UE” – powiedział Timmermans.

Zobacz też: Media: Większość państw UE zwiększyła import z Rosji pomimo sankcji

„Musimy na to odpowiedzieć, mówiąc Ukrainie: dobrze, teraz przyjęliście tę ustawę, w najbliższych latach pomożemy wam ją wdrożyć i będziemy was wspierać, aby jej wdrożenie zakończyło się sukcesem. Ten proces przygotowań do akcesji będzie być niezwykle ważny, ale musimy go natychmiast rozpocząć” – wyjaśnił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Podkreślił możliwą rolę Ukrainy w realizacji strategii transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. „Musimy uczynić Ukrainę częścią przyszłej gospodarki wodorowej UE. Ukraina idealnie nadaje się, aby stać się głównym producentem ekologicznego wodoru i biometanu do towarów, które będą potrzebne w przyszłości dla czystej gospodarki Europy” – powiedział Timmermans.

Kresy.pl/DW