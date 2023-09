Putin podpisał dekret o mobilizacji 130 tysięcy obywateli

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret określający jesienną kampanię poboru wzywającą 130 000 obywateli do ustawowej służby wojskowej.

Wszyscy mężczyźni w Rosji mają obowiązek odbycia rocznej służby wojskowej w wieku od 18 do 27 lat lub równoważnego szkolenia w ramach studiów wyższych. Posunięcie Putina następuje w czasie, gdy siły zbrojne Rosji kontynuują „specjalną operację wojskową” na Ukrainie, która trwa już 20. miesiąc.

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w środowej aktualizacji wywiadowczej, że jednostki 25. Armii Ogólnowoskowej zaczęły wkraczać na Ukrainę pod koniec sierpnia. W połowie września jej siły zostały po raz pierwszy wysłane na front.

Jak czytamy, należące do 25. Armii 67. Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych i 164. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, walczą na froncie w sektorze na zachód od Siewierodoniecka i Kreminnej, wzdłuż granicy między obwodami donieckim i ługańskim.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2023