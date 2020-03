Szef MSZ Ukrainy: 20 tys. Ukraińców chce wrócić do kraju, będą problemy logistyczne

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że oficjalnie zamiar powrotu z zagranicy zgłosiło 20 tys. Ukraińców. Przyznał zarazem, że ich powrót będzie znacznie utrudniony pod względem logistycznym.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział w środę na antenie stacji „Ukraina-24”, że chęć powrotu do kraju w związku z koronawirusem zadeklarowało co najmniej 20 tys. Ukraińców.

– 20 tys. Ukraińców – to ci, którzy wyrazili chęć powrotu na Ukrainę i poinformowali o tym ukraińskie konsulaty i ambasady – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji. Jednocześnie przyznał, że logistyka całego przedsięwzięcia związanego ze sprowadzeniem ich do domu będzie utrudniona z powodu wprowadzanych przez władze w Kijowie restrykcji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

– Obecnie, logistyka ich powrotu będzie znacznie utrudniona. Powodem tego jest nie tylko zamknięcie granic… Z dniem 27 marca połączenia lotnicze odwołają też inne kraje – zaznaczył minister. Podkreślił zarazem, że Ukraińcy powracający z zagranicy muszą być poddawani skrupulatnej kontroli.

Przypomnijmy, że obecnie ukraińska granica jest zamknięta dla regularnych przewozów pasażerskich autobusowych, lotniczych i kolejowych. Dla ewakuacji ukraińskich obywateli z zagranicy, jak na razie, organizowane są kursy specjalne. Ukraińscy obywatele bez przeszkód mogli wracać na Ukrainę za pomocą samochodów osobowych. Zakaz wjazdu dla cudzoziemców wprowadzono jeszcze w nocy z 15 na 16 marca. Natomiast w środę ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu sytuacji nadzwyczajnej na terenie całego kraju. Decyzja ukraińskiego rządu ma związek z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Stan sytuacji nadzwyczajnej będzie obowiązywał przez 30 dni. Obowiązującą już na Ukrainie kwarantannę przedłużono do 24 kwietnia. Ukraińskie władze najpóźniej o północy z piątku na sobotę zamierzają całkowicie zamknąć ruch pasażerski przez ukraińską granicą w obie strony. Oficjalnie tłumaczono to tym, że wirus przedostaje się do kraju z zagranicy.

Szef MSZ Ukrainy zapewnił jednak, że mimo zamknięcia granic dla regularnego ruchu pasażerskiego, będzie można nadal przekraczać ją pieszo lub samochodami prywatnymi:

– Chcę podkreślił, że granica jest zamykana dla regularnej komunikacji, ale prywatnymi samochodami, pieszo będzie można przekraczać granicę.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy wcześniej, według oficjalnych danych ukraińskiego rządu ze środy, w ciągu poprzedniej doby w związku z pandemią koronawirusa na Ukrainę wróciło z zagranicy ponad 11 tys. ludzi. To oznacza, że łącznie od początku epidemii do kraju powróciło w ramach ewakuacji blisko 90 tys. ukraińskich obywateli. Ponadto, w tym samym czasie, tj. we wtorek, przez granicę ukraińską przewieziono też ponad 3,2 tys. Ukraińców, którzy przybyli pod nią na piechotę. Transport został zapewniony przez ukraińskie władze lokalne i Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Jak informowaliśmy wcześniej, według danych podawanych wcześniej przez stronę ukraińską, w związku z pandemią koronawirusa z zagranicy na Ukrainę wróciło 72,3 tys. obywateli tego kraju. Według danych z ubiegłego roku, za granicą długoterminowo pracuje szacunkowo ponad 3 mln Ukraińców, a w Polsce – ok. 1,3-1,5 miliona. To sugeruje, że zarówno z Polski, jak i z innych krajów, wyjechało do tej pory zaledwie kilka procent ukraińskich migrantów zarobkowych, a reszta najprawdopodobniej została za granicą.

Zdaniem posła Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na prezydenta, Polskę prawdopodobnie czeka bardzo duży wzrost bezrobocia, a wraz z tym konieczność przeprowadzenia debaty „o tym, co z masową imigracją zarobkową w czasach dekoniunktury”. Wcześniej w podobnym tonie w rozmowie z portalem Kresy.pl wypowiedział się poseł Konfederacji i polityk Ruchu Narodowego, Krystian Kamiński.

Jak jednak można przeczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach pakietu antykryzysowego rząd planuje przedłużyć pobyt obcokrajowców w Polsce.

Czytaj również: Szef MSZ Ukrainy: w wyniku recesji Ukraińcy stracą pracę za granicą i wrócą do domu

PRZECZYTAJ: Światowa rewolucja koronawirusa

Ukraina-24 / Ukrinform / rbc.ua / Kresy.pl