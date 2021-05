Szef BBN: Realizacja nakazu TSUE ws. kopalni Turów spowoduje wyłączenie 8 proc. produkcji energii w Polsce

Realizacja nakazu TSUE w kwestii kopalni Turów oznacza wyłączenie produkcji 8 proc. energii w Polsce – oświadczył w sobotę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Ostrzegł również, że wyłączenie produkcji energii tego rodzaju dotknie miliony mieszkańców Polski.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja ma związek ze skargą Czech, zdaniem których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie doszło do zmniejszenia poziomu wód gruntowych. Szef BBN został zapytany o tę sprawę w Programie III Polskiego Radia. Przypomniał wcześniejsze stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy oraz rządu Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którym Polsce potrzebna jest transformacja energetyczna, jednak musi być wykonana w sposób bezpieczny dla polskiej gospodarki. Podkreślił, że z kopalnią Turów powiązane jest 8 proc. produkcji energii elektrycznej Polski, która jest dostarczana na bieżąco jej mieszkańcom.

„My zajmujemy się przede wszystkim Polakami i tych ludzi, którzy mogą być dotknięci spadkiem produkcji energii w Polsce, musimy liczyć w miliony w naszym kraju” – zaznaczył Soloch. „Takie są proporcje między nami a Czechami i w tej konkretnej sytuacji po prostu trudno sobie wyobrazić, żebyśmy z dnia na dzień wyłączyli produkcję ośmiu procent naszej energii” – dodał.

W piątek także Komisja Europejska odniosła się do wyroku TSUE. Oświadczyła, że polskie władze muszą zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Komisja Europejska monitoruje wykonywanie wyroków TSUE na podstawie zobowiązań traktatowych i w razie, gdy jakiś kraj się z tego nie wywiązuje, ma prawo wnioskować o nałożenie dziennych kar finansowych.

Decyzję Trybunału krytycznie ocenili politycy Konfederacji i Solidarnej Polski. Ci pierwsi apelują do rządu, by uznał wyrok TSUE za nieobowiązujący dla Polski oraz do dalszego wydobycia węgla i produkcji energii elektrycznej w kopalni oraz elektrowni Turów. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski podkreślił, że decyzja TSUE uderza w suwerenność energetyczną Polski.

pap / wnp.pl / Kresy.pl