Koniec rozmów ws. Ukrainy. Jest komunikat prezydenta

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda brał udział w rozmowie z prezydentem USA Joe Bidenem i kilkoma europejskimi przywódcami. Tematem rozmowy był kryzys na linii Rosja-Ukraina. „Reprezentowaliśmy Europę Środkową i państwa, które generalnie znajdują się we wschodniej flance NATO” – oświadczył Andrzej Duda. Zapowiedział także zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Spotkanie odbywało się w trybie niejawnym. Analizowaliśmy sytuację wokół Ukrainy oraz rosyjskie działania. Najważniejsze jest to, że możemy mówić o jedności NATO – oświadczył Andrzej Duda, cytowany przez PAP.

Podkreślił, że każdy z uczestników spotkania zabierał głos. „Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach i działaniach, które państwa Sojuszu mogą podjąć, gdyby doszło do agresji” – powiedział.

„W najbliższych dniach będę chciał podzielić się obrazem sytuacji, który powstaje z dotychczasowych rozmów z najważniejszymi uczestnikami polskiej sceny politycznej. Chcę, aby w piątek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego” – zadeklarował prezydent. Podkreślił, że liczy na to, że na spotkaniu pojawią się wszyscy zaproszeni.

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą: marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski lub przewodniczący tych klubów, szef kancelarii prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

„Chcę podkreślić jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie ma w tej chwili sojusznika, który wyłamywałby się z solidarności wobec Ukrainy, wobec pozostałej części NATO. Nic nie wskazuje na to, aby Polska w tym momencie znajdowała się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie” – powiedział Andrzej Duda.

Duda przypomniał, że trzy dni temu rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wyraził opinię, że poniedziałkowa wideokonferencja to kolejny etap dyskusji o tym jak wygląda w tej chwili sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Podkreślił, że nie może ujawnić szczegółów spotkania, ponieważ miało ono charakter niejawny.

„Oczywiście ruchy wojsk rosyjskich i działania na scenie politycznej rosyjskiej i medialnej są obserwowane i wszyscy to widzą, ale to wszystko dzieje się na razie po tamtej stronie. Żadnego widocznego niebezpieczeństwa dla nas nie ma” – powiedział prezydent.

Także Biały Dom odniósł się do wideokonferencji ws. Ukrainy. Administracja USA przekazała, że wirtualne spotkanie zaczęło się o 21:05, a skończyło o 22:25 (czasu polskiego).

Prezydent USA Joe Biden skomentował w mediach społecznościowych rozmowę. „Rozmawiałem dzisiaj z przywódcami europejskimi w sprawie rozmieszczenia wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Omówiliśmy nasze wspólne wysiłki w celu powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji; takie jak przygotowania do nałożenia na Rosję dotkliwych sankcji ekonomicznych i wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance” – napisał prezydent USA.

Today, I spoke with European leaders in response to Russia’s military buildup on Ukraine’s borders. We discussed our joint efforts to deter further Russian aggression, such as preparations to impose severe economic costs on Russia and reinforce security on the eastern flank. pic.twitter.com/2XvTTvdLJl

Także szefowa KE Ursula von der Leyen zabrała głos w związku z wideokonferencją. „Podejmiemy przygotowania na wszystkie ewentualności, na wypadek niepowodzenia dyplomacji: sankcje w przypadku dalszej agresji Rosji oraz wsparcie dla Ukrainy” – napisała.

Substantive exchange this evening with partners & allies on Ukraine situation.

We share the assessment & are undertaking preparations for all eventualities in case diplomacy fails:

Sanctions in case of further 🇷🇺 aggression

Support to 🇺🇦

Preparedness

https://t.co/dS3qWJdgIy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022