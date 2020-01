Szczerski: USA popierają decyzję prezydenta Dudy ws. jego nieobecności w Jerozolimie

Stany Zjednoczone popierają decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie jego nieobecności na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie i są wręcz oburzone z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi – powiedział szef gabinetu Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski.

W piątek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, podczas swojej wizyty w Waszyngtonie, spotkał się w Białym Domu m.in. z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Robertem O’Brienem oraz Jaredem Kushnerem, zięciem i doradcą Donalda Trumpa. Polska delegacja odwiedziła również Pentagon oraz Departament Stanu. Szczerskiemu towarzyszył szef BBN, Paweł Soloch.

Szczerski powiedział dziennikarzom podczas konferencji prasowej w polskiej ambasadzie, że Amerykanie negatywnie ocenili decyzję organizatorów Światowego Forum Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie, o niedopuszczeniu do głosu Andrzeja Dudy i w pełni rozumieją jego decyzję, by nie brać w niej udziału.

– Mamy wyraźne poparcie dla decyzji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie [jego-red.] nieobecności w Jerozolimie. [Jest – red.] Bardzo jasne niezadowolenie, czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi – powiedział szef gabinetu prezydenta. Zaznaczył też, że strona izraelska zna stanowisko USA w tej sprawie, gdyż zostało ono wprost przekazane organizatorom uroczystości. – Możemy spodziewać się dobrego wystąpienia wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a podczas obchodów w Jerozolimie – dodał.

Po wizycie w Białym Domu szef gabinetu prezydenta RP @KSzczerski powiedział, że Amerykanie negatywnie ocenili decyzję organizatorów konferencji w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu @AndrzejDuda i w pełni rozumieją jego decyzję, by nie brać w niej udziału. pic.twitter.com/eeJiLOIgbd — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) January 17, 2020

Odnośnie ewentualnej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce powiedział, że jest on do naszego kraju zaproszono, przy czym ma napięty grafik z uwagi na kampanię wyborczą oraz trwającą procedurę impeachmentu. Zapewnił przy tym, że Polska nie narzeka na brak dwustronnych polsko-amerykańskich rozmów na najwyższym szczeblu. Jego zdaniem, najbliższą możliwą okazją do spotkania Dudy z Trumpem będzie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w dniach 20-24 stycznia.

Szczerski powiedział, że rozmowy z Amerykanami dotyczyły też Bliskiego Wschodu. Zaznaczył, że sprawy tego regionu „nie mają wpływu na obecność amerykańską w Polsce oraz plany wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej”. Zapewnił też, że Polsce zależy na rozładowaniu bliskowschodnich napięć. W ocenie szefa gabinetu prezydenta, Stany Zjednoczone będą dalej zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza i infrastrukturalnym rozwojem Europy Środkowej. Zapowiedział też, że niedługo w Waszyngtonie odbędzie się „ważne spotkanie dotyczące tej współpracy ekonomicznej”. Szczerski uważa, że ten rok będzie kolejnym rokiem intensywnych relacji polsko-amerykańskich.

Ponadto, szef BBN Paweł Soloch zapewniał, że podczas rozmów strona amerykańska podkreślała zainteresowanie regionem Europy Wschodniej. Oświadczył też, że do końca tego miesiąca w Dęblinie podpisana zostanie umowa w sprawie zakupu przez Polskę wielozadaniowych myśliwców F-35.

W piątek w czasie dorocznej konferencji prasowej w Moskwie, podsumowującej działalność MSZ w minionym roku, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odniósł się m.i . do sprawy konferencji w Jerozolimie.

„Wiemy dokładnie, że nasi polscy koledzy – choć prezydent Duda powiedział, że nie pojedzie na to wydarzenie, nie wiem czemu (…) – wiemy, że polscy koledzy próbują przekonać zachodnich uczestników – będą tam USA i niektórzy liderzy europejscy – aby oni w swoich wystąpieniach przedstawili polski punkt widzenia odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej” – oświadczył szef MSZ Rosji. Dodał, że są to „metody zupełnie nieprzyzwoite, biorąc pod uwagę wydarzenie”.

„Próby oczernienia naszego kraju z punktu widzenia rezultatów i przyczyn II wojny i próby wykorzystania tego kłamstwa po to, by dziś osłabić pozycję Rosji na arenie międzynarodowej, będą trwać dalej” – ocenił Ławrow. Zapowiedział przy tym, że władze Rosji będą „nadal czynić wszystko, co jest konieczne, w celu przeciwdziałania fałszowaniu historii”.

