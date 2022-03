MON: Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w sobotę, że Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał w sobotę na Twitterze: „Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat. pic.twitter.com/cQQS3T6MTj — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 5, 2022

Szef MON w piątek rozmawiał telefonicznie z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Minister wyraził opinię, że dzięki intensywnym kontaktom polsko-amerykańskim rozmowy wkrótce zakończą się podpisaniem umowy.

Błaszczak przypomniał, że nowe czołgi, które mają otrzymać dwie brygady 18. Dywizji Zmechanizowanej, mają zostać rozlokowane we wschodniej części kraju. Dodał, że M1A2 to „najnowocześniejsze czołgi na świecie, które znacząco wzmocnią potencjał Wojska Polskiego”. Podkreślił, że chodzi o to, by „agresor wiedział, że jeżeli uderzy na Polskę, to spotka się ze stanowczą odpowiedzią”.

Zobacz także: Prof. Zapałowski: Zakup 250 Abramsów nie rozwiązuje problemów Polski [+VIDEO]

„Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, państwa Sojuszu są solidarne wobec siebie, ale nie dostaniemy wsparcia, jeżeli sami nie będziemy zabiegali o naszą wolność” – powiedział szef MON, cytowany przez PAP. „Widać to na przykładzie Ukraińców. Ukraińcy dzielnie bronią się przed inwazją rosyjską i to właśnie jest powodem, dla którego otrzymują wsparcie ze strony całego wolnego świata” – dodał.

Podkreślił, że aby inni sojusznicy przyszli z pomocą zaatakowanemu – zgodnie z art. 5 traktatu o NATO – „warunkiem podstawowym jest wola oporu; to, żeby dany kraj chciał bronić swojej niepodległości”.

14 lipca ubiegłego roku szef MON Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński poinformowali, że Polska kupi od USA 250 czołgów M1A2 Abrams w nowym wariancie SEPv3. Już wówczas zapowiadano, że pierwsze pojazdy mają trafić do Polski już 2022 roku i trafią na wyposażenie m.in. „Żelaznej Dywizji”, tj. 18. Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo miałyby stacjonować na wschodzie kraju. Koszt zakupu wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym przekroczy 23 mld złotych.

Zobacz także: MON kupuje przestarzałą amunicję do czołgów Abrams? Ekspert: kupujemy chłam

Jak informowaliśmy, na początku lutego br. amerykańscy senatorowie wystosowali list otwarty do sekretarza obrony Lloyda Austina i sekretarz stanu Antony’ego Blinkena w sprawie przyspieszenia dostaw 250 czołgów M1A2SEPv3 Abrams do Polski. Pod listem otwartym podpisali się zarówno senatorowie Partii Republikańskiej, jak i Demokraci. Przypomnijmy, że podobny apel do administracji USA wystosowali republikańscy kongresmani 24 stycznia bieżącego roku.

W lutym br. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż do Polski 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3.

Zobacz także: Gen. Skrzypczak: Koszty eksploatacji Abramsów będą kosmiczne [+VIDEO]

pap / wnp.pl / Kresy.pl