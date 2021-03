Trump wróci z własną platformą społecznościową

Jeden z głównych doradców Donalda Trumpa zapowiedział, że za 2-3 miesiące Trump wróci do aktywności w mediach społecznościowych. Ma to zrobić za pomocą własnej platformy.

W niedzielę doradca Donalda Trumpa ds. komunikacji Jason Miller powiedział w telewizji Fox News, że były prezydent planuje inauguracją własnego serwisu społecznościowego.

„Myślę, że zobaczymy, jak prezydent Trump wróci do mediów społecznościowych za około dwa lub trzy miesiące, z własną platformą” – powiedział Jason Miller w wywiadzie dla Fox News. „I myślę, że to będzie największy hit sezonu w mediach społecznościowych, który całkowicie zredefiniuje grę, a wszyscy będą czekać i obserwować, co dokładnie zrobi prezydent Trump” – dodawał Miller.

Według Millera Trump odbył wiele „intensywnych spotkań” w sprawie platformy w swojej posiadłości na Florydzie, i że wiele firm zgłaszało się do niego. Doradca prezydenta mówił, że na razie nie może przedstawić więcej szczegółów tej sprawy.

Zdaniem Millera medium społecznościowe Trumpa przyciągnie dziesiątki milionów ludzi.

Przed 6 stycznia br. Donald Trump był najbardziej aktywny na Twitterze, gdzie miał prawie 90 mln obserwujących. W 2020 roku Twitter rozpoczął „moderowanie” jego tweetów, które uznał za niezgodne z regulaminem serwisu. Niektóre z nich oznaczał jako „potencjalnie wprowadzające w błąd”, inne ukrywał, albo całkowicie usuwał. Po zamieszkach w Waszyngtonie w dniu 6 stycznia br., gdy zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kongresu USA, jego konto zostało po raz pierwszy zablokowane. Portal społecznościowy uznał, że liczne wpisy prezydenta miały bezpośredni związek z aktami przemocy. Dotyczyło to jednak również nagrania, w którym wezwał zwolenników do powrotu do domów. 9 stycznia jego twitterowe konto zostało zablokowane na stałe. Podobne działania wobec kont Trumpa podjęły inne platformy społecznościowe, w tym Facebook.

Kresy.pl / foxnews.com