Wyspy Salomona nie wpuściły do portu kutra straży przybrzeżnej USA

Władze Wysp Salomona odmówiły kutrowi patrolowemu amerykańskiej straży przybrzeżnej zawinięcia do portu w Honiarze na Guadalcanal, celem planowego uzupełnienia paliwa i zapasów. Podobnie miał zostać potraktowany brytyjski patrolowiec.

Jak podał w piątek serwis Stripes.com, w ostatnim czasie władze Wysp Salomona odmówiły kutrowi patrolowemu amerykańskiej straży przybrzeżnej USCG Oliver Henry zawinięcia do portu w Honiarze. Jednostka ta wcześniej brała udział w patrolowaniu okolicznych wód i miała w tym porcie uzupełnić zapasy paliwa.

W czwartek o sytuacji poinformowała rzeczniczka 14. Okręgu Straży Przybrzeżnej USA w Honolulu, por. Kristin Kam. Zaznaczyła, że amerykańska jednostka miała w planie rutynową wizytę na Guadalcanal, głównej wyspie wyspiarskiego państwa. Kam poinformowała, że „rząd Wysp Salomona nie odpowiedział na prośbę rządu USA o udzielenie zgody dyplomatycznej dla statku”, by mógł uzupełnić w Honiarze paliwo i zapasu. Dodała, że w tej sytuacji kuter Oliver Henry skierował się do Papui-Nowej Gwinei celem uzupełnienia zapasów. USCG Oliver Henry bazuje na Guam.

Według dostępnych informacji, USCG Oliver Henry zawinął do Port Moresby w Papui-Nowej Gwinei we wtorek. Poinformował o tym wówczas oficjalny serwis US Coast Guard, dodatkowo publikując fotografie. Jednocześnie, strona amerykańska odmówiła podania informacji o tym, kiedy kutra nie wpuszczono do portu na Guadalcanal. Powołano się na względy bezpieczeństwa operacyjnego. Por. Kam zaznaczyła, że departament stanu USA jest w kontakcie z rządem Wysp Salomona i oczekuje, że w przyszłości wszystkie amerykańskie statki będą otrzymywać zgodę na wejście do portu.

O tym, że amerykańskiego okrętu nie wpuszczono do portu na Wyspach Salomona poinformował w środę magazyn SeaWaves. Dodał, że tak samo miał zostać potraktowany brytyjski okręt patrolowy, HMS Spey. Obie jednostki patrolowały wody w wyłączonych strefach ekonomicznych Wysp Salomona, Papui-Nowej Gwinei czy Fidżi, celem przeciwdziałania nielegalnym połowom ryb.

Stripes.com zaznacza, że sytuacja ta wzbudza kolejne obawy o to, że Wyspy Salomona mogą dalej rozluźniać, a nawet zerwać więzi z USA na rzecz Chin.

Agencja Reuters podała, że rząd Wysp Salomona nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Z kolei brytyjska marynarka odmówiła komentarza w sprawie tego, że podobnie potraktowany miał zostać HMS Spey.

Media zwracają uwagę, że na początku sierpnia br. na Wyspy Salomona udała się wicesekretarz stanu USA, Wendy Sherman, a także ambasador USA w Australii, Caroline Kennedy, by wziąć udział w obchodach 80. rocznicy bitwy o Guadalcanal. Co ważne, na uroczystości nie pojawił się premier Wysp Salomona, Manasseh Sogavare, choć miał wygłosić tam przemówienie. Sherman spotkała się później z Sogavare. W rozmowie z nim wyraziła obawy Stanów Zjednoczonych, dotyczące paktu bezpieczeństwa jego kraju z Chinami.

Wyspy Salomona podpisały w kwietniu umowę o bezpieczeństwie z Chińską Republiką Ludową. Umożliwia ona zawijanie chińskich okrętów do portów wyspiarskiego państwa po zaopatrzenie, a także rozmieszczanie na terytorium tego wyspiarskiego państwa chińskich policjantów.

Podpisanie umowy wywołało krytykę Canberry. Także USA oficjalnie ostrzegły Wyspy Salomona, że wszelkie kroki zmierzające do utworzenia tam chińskiej bazy wojskowej lub ustanowienia stałej obecności wojskowej spotkają się ze „stosowną odpowiedzią”. Premier państwa Oceanii odrzucił australijską krytykę. Oficjalnie zarówno władze Chin, jak i Wysp Salomona twierdzą, że nie ma mowy o powstaniu żadnej chińskiej bazy morskiej.

Dodajmy, że premier Wysp Salomona zarzucił australijskiemu rządowi hipokryzję w sprawie paktu o bezpieczeństwie jego kraju z Chinami, sugerując, że reakcja Australii jest „teatralna i histeryczna”. Wypomniał też australijskim władzom, że same nie skonsultowały paktu Aukus z innymi państwami regionu.

Stripes.com / Reuters / Kresy.pl