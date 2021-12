Światowi przywódcy reagują na koncentrację rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą

Rząd Izraela ograniczył liczbę krajów, do których izraelskie firmy mogą sprzedawać narzędzia inwigilacyjne i służące do cyberataków. Nie trafi ona m.in. do licznych autokratycznych reżimów, Węgier i Polski. Oznacza to, że polskie służby utraciły dostęp do Pegasusa. Okazało się, że znalezienie alternatywnego oprogramowania zza oceanu może być niemożliwe, bo amerykańskie spółki działają na izraelskich licencjach.