Świadczenia 800 i 300 plus nie dla wszystkich Ukraińców? Rząd zapowiada zmiany

Z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wynika, że dzieci z Ukrainy będą otrzymywać świadczenia 800 plus i 300 plus, jeśli chodzą do szkoły. Rząd planuje też rezygnację z jednego świadczenia dla Ukraińców.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada uszczelnienie systemu pomocy tak, aby nie mógł być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem – oświadczył w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Zadeklarował, że projekt zapewne trafi do Sejmu pod koniec kwietnia. Obecnie trwają konsultacje społeczne i treść dokumentu może ulec zmianie.

Chodzi o uregulowanie kwestii wypłaty 800 plus dla Ukraińców oraz świadczenia “Dobry Start” – 300 zł na wyprawkę szkolną.

“W przypadku tych dwóch ostatnich zostanie wprowadzony dodatkowy wymóg, który obywatele Ukrainy będą musieli spełnić. Projekt przewiduje bowiem, że prawo do 800 plus będzie im przysługiwać, jeśli mieszkają razem z dzieckiem w Polsce, a dziecko realizuje obowiązek szkolny zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), chyba że ten obowiązek go nie dotyczy. Podobnie przyznanie 300+ będzie uwarunkowane tym, czy dziecko uczy się w szkole wymienionej w art. 18 prawa oświatowego. Jednocześnie to, czy te przesłanki są spełnione, ZUS będzie sprawdzał w systemie informacji oświatowej” – pisze we wtorek dziennik Dziennik Gazeta Prawna.

“Część rodziców nie przykłada należytej wagi do edukacji dzieci, w związku z czym są one poza systemem edukacji – polskim czy ukraińskim. Zmiana przepisów może więc zmobilizować ich do zapisywania dzieci do szkół” – ocenia Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

Wiceminister Duszczyk podkreślił, że obowiązek szkolny będzie dotyczył ukraińskie dzieci z wyjątkiem uczniów, którzy będą zdawali egzamin ósmoklasisty i maturę. Jak dodał, projekt zakłada odejście od jednorazowego świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł, czyli tzw. pierwszego zagospodarowania.

Wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha zapowiedziała, że od nowego roku szkolnego wprowadzony zostanie obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce. Obejmie on około 50-60 tys. uczniów.

Jak informowaliśmy, wcześniej wiceminister edukacji Joanna Mucha chce, aby polskie szkoły były “przyjazne” dla imigrantów – nie tylko z Ukrainy. “Będzie więcej dzieci wietnamskich, hinduskich, różnych narodowości, które wcześniej, czy później w polskim systemie się pojawią” – podkreśliła.

Przyznała, że “niezwykle trudno jest odpowiedzieć na pytanie”, ile ukraińskich dzieci cały czas jest w Polsce i korzysta z polskiego systemu edukacji. Jak wskazała, szacuje się, że pomiędzy 50 a 100 tys. i są one poza polskim systemem, korzystając głównie z ukraińskiej nauki on-line, a trochę więcej uczęszcza do polskich szkół. Podkreśliła, że jest wiele statystyk, m.in. te dotyczące świadczeń socjalnych pobieranych przez Ukraińców, a “każda mówi co innego”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zaprezentowało raport, w którym zaznaczono, że 53 proc. dzieci z Ukrainy, czyli ok. 150 tysięcy, jest poza polskim systemem szkolnym i nie chodzą do polskich szkół. To 112,8 tys. dzieci w ze szkół podstawowych i 43,6 tys. ze szkół średnich.

money.pl / Kresy.pl