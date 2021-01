Paryż: Nastoletni Ukrainiec ciężko pobity przez grupę napastników [+VIDEO]

W Paryżu doszło w piątek 15 stycznia do ciężkiego pobicia nastolatka z Ukrainy przez grupę zakapturzonych mężczyzn. 15-letni Jurij ma kilka złamań czaszki, krwiaka oraz połamane żebra. Zajście zostało nagrane przez miejski monitoring.

Nastolatek był uczniem koledżu. Grał również w piłkarskim klubie Athlétic Club Boulogne-Billancourt. Pobicie miało miejsce w piątek 15 stycznia. Nagrania zajścia zostały opublikowane w sieci. Do sprawy odnoszą się także politycy – podkreśla dziennik „Le Monde”. Nie jest wykluczone imigranckie pochodzenie sprawców.

Pobicie miało miejsce w XV dzielnicy Paryża na Beaugrenelle. Istnieją różne hipotezy w sprawie zajścia – począwszy od porachunków kibiców, aż po pomylenie Jurija z jakimś członkiem innej bandy.

W sobotę 23 stycznia z matką pobitego chłopca skontaktował się doradca prezydenta Francji.

Szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych Gerald Darmanin wyraził współczucie dla rodziny pobitego nastolatka. Zapewnił, że śledztwo powinno wyjaśnić fakty oraz umożliwić złapanie sprawców.

Nastolatek wracał z treningu piłkarskiego razem z kolegami. Oni zdążyli uciec, Juri potknął się i został otoczony przez bandytów. Sprawcy kopali go, okładali metalowymi prętami, a nawet czymś, co przypomina młotek lub francuski klucz.

Kuzyn ofiary jest zdania, że bandyci przyjechali prawdopodobnie z niedalekiego Vanves , szukając porachunków z sąsiednimi podparyskimi miastami – komentował w wywiadzie dla TV LCI. Policja poszukuje sprawców.

Do zdarzenia odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „To jest coś, co nie daje mi spokoju. Atak, który szokuje swoją dzikością, barbarzyństwem i nienawiścią. 15 stycznia nasz ukraiński chłopiec, nastolatek, został poważnie pobity w Paryżu. Kto to zrobił? Sądząc po filmie byli też nastolatkami, może trochę starszymi. Dziesięciu na jednego. Dzierżyli żelazne pręty. Mieli cel – zabić, okaleczyć” – oświadczył prezydent, cytowany w poniedziałek przez portal „Unian”.

Ukraiński prezydent zwrócił także uwagę, że nastolatek jest w ciężkim stanie, odniósł liczne obrażenia, a lekarze bardzo ostrożnie przewidują, ale są powody, by mieć nadzieję, że wyzdrowieje.

Stan nastolatka jest nadal poważny.

„Jestem bardzo oburzona niewiarygodną agresją wobec młodego Jurija. Sprawców należy znaleźć i postawić przed sądem. Całe moje wsparcie jest dla niego i jego rodziny” – napisała na Twitterze burmistrz Paryża.

