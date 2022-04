„Rz”: na utrzymanie uchodźców potrzeba 1 mld miesięcznie, rząd nie doszacował kosztów

Według „Rzeczpospolitej”, rząd nie doszacował kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy w Polsce. „Potrzeba minimum miliarda miesięcznie”.

Jak czytamy na łamach wtorkowego wydania „Rzeczpospolitej”, polski rząd zbyt nisko oszacował koszty potrzebne do utrzymania uchodźców z Ukrainy. Według obliczeń gazety, oficjalnie wydatki za pierwszy miesiąc, czyli marzec 2022 roku, to setki milionów złotych, podczas gdy potrzeba na ten cel minimum miliarda miesięcznie.

„Do tej pory Kancelaria Premiera z rezerwy ogólnej budżetu państwa na pomoc uchodźcom przybywającym z Ukrainy przeznaczyła 107,8 mln zł (stan na 30 marca), do tego trzeba doliczyć wydatki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które przekroczyły już 238,4 mln zł” – wynika z danych oficjalnych zebranych przez „Rz”.

Łącznie daje to zatem ponad 245 mln zł. Jednak według gazety, liczba ta to tylko część kosztów. „Rz” zaznacza, że do wojewodów dopiero wpływają listy wydatków z gmin. Przykładowo, Kraków wyliczył poniesione w marcu wydatki na ponad 20 mln zł, Warszawa na 16,5 mln zł, a Wrocław na co najmniej 10 mln zł.

Z kolei Ministerstwo Infrastruktury podało gazecie, że do końca roku zarezerwowano 700 mln zł na zorganizowanie specjalnych pociągów dla Ukraińców. Do tego należy doliczyć transport autokarowy, w tym do kilkunastu miast Europy Zachodniej, czego obsługą zajmowała się Państwowa Straż Pożarna.

„Wyliczenia, jakich dokonał rząd, tworząc specustawę pod kątem zabezpieczenia finansowego zaledwie 2 tyg. temu są już nieaktualne” – zaznacza „Rzeczpospolita”. Według wcześniejszych wyliczeń rządowych, roczny koszt rozwiązań przewidzianych na utrzymanie w Polsce ukraińskich uchodźców to 3,471 mld zł. Szacunki te przeprowadzono jednak przy założeniu, że uchodźców będzie niespełna milion. Jednak, według gazety, kilka dni temu w piśmie do Komisji Europejskiej „MSWiA podało jednak, że koszt ten będzie trzy razy wyższy – 2,2 mld euro, czyli 10,2 mld zł i to bez edukacji i świadczeń medycznych”.

Jednocześnie, rządowy fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce to 7 mld zł. Najwięcej środków z tego funduszu ma trafić do samorządów. Gazeta zaznacza, że „pojawiają się pierwsze tarcia”. Np. rząd chce przeznaczyć zaledwie 5 tys. zł rocznie subwencji na ukraińskiego ucznia” – podaje dziennik.

Według danych Straży Granicznej z wtorku, od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Polski przyjechało już 2,5 mln osób. Ogólnie szacuje się, że z tej liczby ponad 1,5 mln pozostało w naszym kraju.

Jak przekazała wcześniej prezes ZUS Gertruda Uścińska, do tej pory przyjęto od uchodźców z Ukrainy wnioski o wypłatę świadczenia 500+ dla 145 tys. dzieci.

