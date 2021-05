Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów z Tadżykistanu

Straż Graniczna zatrzymała w Augustowie pięciu obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę naszego państwa – poinformowała służba w poniedziałek.

W komunikacie podkreślono, że patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli samochód osobowy na niemieckich numerach rejestracyjnych, którym podróżowało pięciu obywateli Tadżykistanu. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadają dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Dwóch z nich do kontroli okazało jedynie niemieckie dokumenty pobytowe natomiast pozostali (ojciec i dwóch synów) nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy.

„Mężczyźni przyznali się do przekroczenia granicy RP wbrew przepisom i dobrowolnie poddali się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Sejnach. 44-letniego obywatela Tadżykistanu wraz z dwójką dzieci przekazano stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowca pojazdu i jeden z pasażerów, w wieku 29 i 27 lat, zostali pouczeni o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, w którym mają prawo pobytu” – informuje Straż Graniczna.

W niedzielę Straż Graniczna informowała o zatrzymaniu nielegalnych imigrantów z Syrii, którzy usiłowali wjechać na terytorium RP, wykorzystując do tego celu podrobione lub należące do innych osób dokumenty podróży.

Na początku maja funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) zatrzymali grupę 12 osób (2 obywateli Iraku i 10 obywateli Iranu), które przekroczyły polsko-białoruską granicę wbrew przepisom.

Pod koniec kwietnia funkcjonariusze Straży Granicznej (SG) zatrzymali, na terenie powiatu augustowskiego, 10 cudzoziemców (obywateli Rosji oraz Tadżykistanu), którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. Zatrzymano także dwóch organizatorów i jednego pomocnika nielegalnego przekroczenia granicy.

Także pod koniec kwietnia funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) zatrzymali dwóch obywateli Turcji. Mężczyźni wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę państwową z terytorium Ukrainy do Polski.

W pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 Afgańczyków, którzy nielegalnie usiłowali dostać się do Niemiec.

Pod koniec marca Straż Graniczna zatrzymała sześciu obywateli Afganistanu, którzy, ukryci w naczepie tira, nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski.

Również w marcu Straż Graniczna zatrzymała obywateli Turcji oraz Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-ukraińską granicę.

Pod koniec lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej działając z policją i Krajową Administracją Skarbową, zatrzymał na Podkarpaciu 15-osobową grupę nielegalnych imigrantów z Syrii.

Także w lutym Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji do Polski. Grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

Zobacz także: SG: Kontrola w agencji zatrudnienia, 78 zatrudnionych nielegalnie imigrantów

strazgraniczna.pl / Kresy.pl