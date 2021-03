Nielegalni imigranci z Turcji zatrzymani przez Straż Graniczną

Obywatele Turcji nielegalnie przekroczyli granicę państwa. Po przeprowadzeniu czynności administracyjnych zostaną przekazani ukraińskim służbom granicznym – poinformowała Straż Graniczna (SG) w czwartek.

W komunikacie podkreślono, że 17 marca br. funkcjonariusze SG z Lubaczowa otrzymali informację od KPP Lubaczów, że w miejscowości Basznia Górna na terenie pow. lubaczowskiego, zauważone zostały trzy osoby poruszające się z plecakami z kierunku granicy państwa. We wskazane miejsce wysłany został patrol SG, który szybko zlokalizował osoby. Kobieta oraz dwóch mężczyzn, w wieku od 20 do 28 lat, posiadali przy sobie tureckie paszporty oraz dowody osobiste.

„Cudzoziemcy nie mieli prawa pobytu na terytorium RP, a podejrzenia funkcjonariuszy co do nielegalnego przekroczenia przez nich granicy RP potwierdziły odnalezione ślady butów. Obywatele Turcji panowali dostać się do Niemiec, do rodziny. Dobrze przygotowali się do podróży, byli wyposażeni w zapasowe ubrania oraz obuwie” – napisano.

SG podkreśliła, że trwają czynności zmierzające do przekazania ich ukraińskim służbom granicznym w ramach umowy o readmisji.

W minionym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej (SG) w Łodzi zatrzymali pięcioosobową grupę cudzoziemców z Afganistanu, która nielegalnie przedostała się do Polski w naczepie ciężarówki

Przypomnijmy, że w poprzednią sobotę funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali czterech obywateli Syrii oraz obywatela Iraku, którzy po wylądowaniu samolotu z Aten, okazali do kontroli dokumenty należące do innych osób.

Pod koniec lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej działając z policją i Krajową Administracją Skarbową, zatrzymał na Podkarpaciu 15-osobową grupę nielegalnych imigrantów z Syrii.

Także w lutym Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji do Polski. Grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl