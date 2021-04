Straż Granincza zatrzymała nielegalnych imigrantów z Turcji

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) zatrzymali dwóch obywateli Turcji. Mężczyźni wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę państwową z terytorium Ukrainy do Polski – poinformowała służba w czwartek.

W komunikacie podkreślono, że 19 kwietnia funkcjonariusze SG z placówki w Lubyczy Królewskiej, podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej, ujawnili ślady obuwia, które mogły wskazywać na nielegalne przekroczenie granicy przez dwie osoby. Na skutek działań, do których włączyli się również funkcjonariusze SG z Placówki w Hrebennem, w pobliżu granicy państwowej, zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. W trakcie prowadzonej kontroli ustalono że, obaj legitymowani to obywatele Turcji. Mężczyźni dokonali wcześniej nielegalnego przekroczenia tzw. „zielonej granicy państwa” z terytorium Ukrainy do Polski. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Po przebadaniu przez lekarza oraz pobraniu próbek na obecność SARS-CoV-2 cudzoziemcy zostali doprowadzeni do pomieszczeń służbowych SG w Hrebennem. Przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP – powodem ich wędrówki była chęć przedostania się do Niemiec” – informuje SG. Mężczyźni zostali przekazani służbom granicznym Ukrainy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 Afgańczyków, którzy nielegalnie usiłowali dostać się do Niemiec.

Pod koniec marca Straż Graniczna zatrzymała sześciu obywateli Afganistanu, którzy, ukryci w naczepie tira, nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski.

Również w marcu Straż Graniczna zatrzymała obywateli Turcji oraz Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-ukraińską granicę.

Pod koniec lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej działając z policją i Krajową Administracją Skarbową, zatrzymał na Podkarpaciu 15-osobową grupę nielegalnych imigrantów z Syrii.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Także w lutym Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji do Polski. Grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

Zobacz także: SG: Kontrola w agencji zatrudnienia, 78 zatrudnionych nielegalnie imigrantów

strazgraniczna.pl / Kresy.pl