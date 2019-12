Izrael ugina się pod presją: chrześcijanie ze Strefy Gazy będą mogli wyjechać na święta

Władze Izraela cofnęły decyzję o zakazie wyjazdu chrześcijan ze Strefy Gazy na święta Bożego Narodzenia. Około tysiąc wyznawców Chrystusa będzie mogło teraz udać się do Jerozolimy, Nazaretu czy Betlejem.

Zakaz dotyczył przemieszczania się ludności między Strefą Gazy a Izraelem i okupowanym Zachodnim Brzegiem. Strefa Gazy znajduje się obecnie pod kontrolą Hamasu, który w ostatnich miesiącach przeprowadził serię ataków rakietowych.

Czytaj także: Izrael rozpoczął wyburzanie palestyńskich domów we wschodniej Jerozolimie

Decyzja Izraela spotkała się z krytyką światowej opinii publicznej, ponieważ w poprzednich latach nie nakładano podobnych ograniczeń – w 2018 r. na święta z Gazy wyjechało prawie 700 chrześcijan. „Ludzie z całego świata mogą podróżować do Betlejem. Chrześcijanie ze Strefy Gazy też powinni mieć to prawo” – powiedział Wadie Abu Nassar, jeden z przywódców kościelnych.

Czytaj także: Trybunał w Hadze chce zbadać zbrodnie wojenne na terytoriach palestyńskich. Izrael oburzony

W niedzielę izraelskie biuro Koordynacji Działań Rządowych na Terytoriach (COGAT) poinformowało na Twitterze, że zakaz został uchylony i chrześcijańska ludność, „zgodnie z oceną bezpieczeństwa i bez względu na wiek”, będzie mogła udać się na święta m.in. do Jerozolimy, Nazaretu i Betlejem.

COGAT Maj. Gen. Kamil Abu Rukun has extended the travel facilitations for the Christian population of Gaza in recognition of the Christmas holiday. Entry permits for Jerusalem and for the West Bank will be issued in accordance with security assessments and without regard to age. pic.twitter.com/obqJlAoTq1

— COGAT (@cogatonline) 22 grudnia 2019