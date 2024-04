Izraelczycy zbombardowali konsulat Iranu w Syrii zabijając ważnego irańskiego generała [+VIDEO]

Izraelczycy wielokrotnie już atakowali Irańczyków przebywających na terytorium sprzymierzonej z nimi Syrii. Tym razem celem stał się konsulat Teheranu. Zginął czołowy oficer irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W poniedziałkowe popołudnie budynek irańskiego konsulatu w dzielnicy Mezzeh w stolicy Syrii, Damaszku stał się celem uderzenia izraelskich samolotów. Reporter państwowej syryjskiej agencji informacyjne SANA przekazał, że atak spowodował poważne zniszczenie budynku i a także sąsiednich gmachów, co potwierdzają obrazy z miejsca zdarzenia.



Footage shows the aftermath of Israeli missile strike on the Iranian embassy in the Syrian capital city of Damascus. pic.twitter.com/SIwJYXc2MC

— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 1, 2024