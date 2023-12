USA zawetowały rezolucję RB ONZ wzywającą do zawieszenia broni w Strefie Gazy

W piątek Stany Zjednoczone opowiedziały się na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciw wezwaniu do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

W piątek Rada Bezpieczeństwa ONZ, na wniosek sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterresa, pochyliła się nad kwestią zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. RB debatowała nad oficjalnym wezwaniem do zawieszenia broni między walczącymi w Strefie Gazy stronami. USA, posiadające prawo weta, sprzeciwiły się rezolucji – informuje portal Euractiv.

Głównym autorem projektu uchwały rezolucji były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Chodziło o oficjalne wezwanie do zawieszenia broni między walczącymi w Strefie Gazy stronami.

Głosowanie odbyło się w piątek wieczorem. Projekt przepadł stosunkiem głosów 13:1 (Wielka Brytania nie brała udziału w głosowaniu), ponieważ USA, posiadające prawo weta, sprzeciwiły się wezwaniu. To kolejna tego typu sytuacja.

#BREAKING United States vetoes Security Council draft resolution that would have demanded an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, and immediate and unconditional release of all hostages

VOTE

In Favour: 13

Against: 1 (US)

Abstain: 1 (UK) pic.twitter.com/hY0YcJ1JKF

— UN News (@UN_News_Centre) December 8, 2023