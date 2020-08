„Rz”: Andrzej Duda przestaje korzystać z TikToka, m.in. po to żeby „nie drażnić Amerykanów”

Prezydent Andrzej Duda bez rozgłosu zaprzestał korzystania z chińskiej aplikacji do komunikacji TikTok, z którą ostro walczą Amerykanie – napisała w poniedziałek „Rzeczpospolita” (Rz).

Prezydent Andrzej Duda przestał korzystać z chińskiej aplikacji do komunikacji TikTok – Polska Agencja Prasowa (PAP) przywołuje poniedziałkowe wydanie „Rzeczpospolitej”. Gazeta powołuje się na słowa współpracowników prezydenta, którzy sugerują, że powodem takiego działania jest m.in. chęć „niedrażnienia Amerykanów”.

„TikTok to chińskie medium społecznościowe polegające na zamieszczaniu krótkich filmów zbliżonych treścią do teledysków. Starający się o reelekcję Andrzej Duda z pompą wkroczył do niego pod koniec marca” – czytamy.

„Choć jednak jego filmy biły rekordy popularności, (prezydent) z aktywności zrezygnował już po kilku dniach” – dodaje „Rz”.

„Powód? Współpracownicy prezydenta mówią o negatywnej rekomendacji ABW dla tej aplikacji, jednak również o chęci niedrażnienia Amerykanów. Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach zapowiedział blokadę TikToka, bo jego zdaniem aplikacja może być wykorzystywana do dezinformacji” – dodaje gazeta.

Na początku lipca pisaliśmy, że szef amerykańskiej dyplomacji informował, że administracja Donalda Trumpa rozważa zakazanie używania na terytorium USA popularnej chińskiej aplikacji komunikacyjnej TikTok.

Pompeo mówił wtedy, że TikTok zbiera dane użytkowników i bez ich wiedzy przesyła je na serwery chińskiego operatora. Aplikacja ma być według sekretarza stanu wykorzystywana do inwigilacji i przekazywania propagandy. „Jeśli chodzi o chińskie aplikacje, to mogę zapewnić, że Stany Zjednoczone załatwią tę sprawę we właściwy sposób. Nie chcę uprzedzać prezydenta, ale rozważamy takie kroki” – powiedział w tym kontekście szef amerykańskiej dyplomacji.

Aplikacja TikTok to forma sieci społecznościowej pozwalającej na udostępnianie krótki nagrań audiowizualnych. Obecnie korzysta z niej na całym świecie około 800 mln użytkowników. Pod koniec czerwca TikTok wraz z szeregiem innych aplikacji został zakazany na terytorium Indii.

Amerykanie od dłuższego czasu starają się zwalczać chińskie koncerny wysokich technologii. Ich szczególnym celem jest potentat telekomunikacyjny Huawei. W maju ubiegłego roku Departament Handlu USA wpisał Huawei na „czarną listę” firm, które muszą występować o specjalne zezwolenie na nabywanie nowoczesnych technologii z USA choć następnie zawiesił wykonywanie tej decyzji na trzy miesiące. Spowodowało to decyzję takich potentatów branży telekomunikacyjnej i elektronicznej jak Google, Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom o zakończeniu współpracy z chińską spółką, mimo zawieszenia sankcji wobec Huawei na okres trzech miesięcy. Huawei utracił więc dostęp do oprogramowania produkowanego przez te korporacje.

Przypomnijmy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka Piotra D., byłego oficera ABW, i Chińczyka Weijinga W., dyrektora sprzedaży polskiego oddziału Huawei, pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem.

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami są obecnie uznawane za najgorsze od kilku dekad. Obydwa państwa spierają się nie tylko w kwestiach handlowo-gospodarczych oraz w sprawie pandemii Covid-19, lecz także w sprawach związanych z autonomią Hongkongu oraz przestrzeganiem praw człowieka wobec Ujgurów i innych muzułmanów w regionie Sinciang na zachodzie Chińskiej Republiki Ludowej.

