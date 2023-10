Izrael informuje o ostrzelaniu celów na terytorium Syrii

Izraelska armia poinformowała o ostrzelaniu celów na terytorium Syrii. Jako powód podano wcześniejszy atak rakietowy z terytorium tego kraju.

Siły Obronne Izraela poinformowały o ostrzelaniu celów na terytorium Syrii – podaje agencja Anadolu. W poniedziałkowym oświadczeniu izraelskiej armii podano, że celem ataków były wyrzutnie rakiet, za pomocą których wystrzelono wcześniej rakiety w kierunku Izraela. Wcześniej, w niedzielę wieczorem, izraelska armia opublikowała w mediach społecznościowych nagrania nalotów.

Syryjska państwowa agencja informacyjna SANA podała, że izraelskie ​​naloty były wycelowane w dwa posterunki wojskowe w prowincji Deraa. Medium powołuje się na syryjskie źródło wojskowe. Izraelskie uderzenia miały spowodować “pewne straty materialne”.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023