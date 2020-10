Specjalny wysłannik USA zawarł porozumienie z Talibami

Specjalny wysłannik USA do Afganistanu poinformował w czwartek, że zawarł porozumienie z Talibami, aby „przywrócić” ich zobowiązania w ramach umowy o wycofaniu wojsk i zmniejszyć liczbę ofiar w kraju – przekazała agencja prasowa Reuters.

1/4 Following several meetings General Miller and I had with the Taliban, we agreed to re-set actions by strictly adhering to implementation of all elements of the U.S.-Taliban Agreement and all commitments made.

