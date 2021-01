Sondaż: Trump z najniższym poparciem od początku prezydentury

Donald Trump opuszcza Biały Dom z poparciem rzędu 29% – wykazało badanie Pew Research Center (PRC) przeprowadzone w dniach 8-12 stycznia.

Obecny poziom poparcia dla Trumpa oznacza spadek o 9 punktów procentowych od sierpnia.

Jak podało PRC, w porównaniu z innymi prezydentami poparcie dla Trumpa przez większość jego kadencji było bardzo stabilne – w badaniach PRC nie przekraczało 45% i nie spadało poniżej 36%. Sytuacja zmieniła się jednak po 6 stycznia i szturmie na Kapitol.

Wśród Republikanów poparcie dla Trumpa spadło od sierpnia o 17% – do poziomu 60%.

Pew Research Center: Trump „job approval now stands at just 29%, down 9 percentage points since August and the lowest of his presidency.” pic.twitter.com/rB9AyT4p6F

— Jim Acosta (@Acosta) January 15, 2021