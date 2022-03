Zełenski domaga się jeszcze większego wsparcia dla Ukrainy

Ukraina musi otrzymać jeszcze większe wsparcie niż dostaje obecnie; to systemy obrony powietrznej, samoloty, dostateczną ilość broni śmiercionośnej – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Powtórzył też postulat utworzenia nowego sojuszu U-24 „Zjednoczenie dla Pokoju” oraz, że Ukraina oczekuje dla siebie realnych gwarancji bezpieczeństwa i ochrony.

W nocy ze środy na czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował kolejne oficjalne wystąpienie. Zwrócił w nim uwagę na śmierć kolejnych osób cywilnych, które giną w ukraińskich miastach w wyniku rosyjskiego ostrzału.

– Co jeszcze muszą zrobić okupanci, ilu jeszcze ludzi oni muszą zabić, żeby przywódcy Zachodu, przywódcy NATO odpowiedzieli pozytywnie na ukraińską prośbę o strefę zakazu lotów czy o przekazanie naszemu państwu samolotów, których tak potrzebujemy – powiedział Zełenski. Zaznaczył, że mówił o tym w swoim wideo-wystąpieniu na forum Kongresu USA. Dodał, że Amerykanie udzielają Ukrainie silnego wsparcia.

Ukraińskie prezydent zaznaczył, że potrzebne są nowe pakiety sankcji, które uderzą w rosyjską gospodarkę, wciąż utrzymującą rosyjską machinę wojenną. Dodał, że „świat powinien wreszcie oficjalnie uznać, że Rosja stała się państwem-terrorystą”.

– A co najważniejsze, Ukraina musi otrzymać większe wsparcie. Jeszcze większe, niż dostaje obecnie – podkreślił Zełenski. – Systemy obrony powietrznej, samoloty, dostateczną ilość broni śmiercionośnej i amunicji, żeby powstrzymać rosyjskich okupantów – kontynuował.

Nawiązując do swojego wystąpienia przed Kongresem, przypomniał o swoim apelu o utworzenie „nowego związku U-24”, który określał też mianem „Zjednoczenia dla Pokoju”. Jak wyjaśniał, chodzi o „nowy sojusz, który będzie gwarantował, że każdy agresor spotka się ze skoordynowaną odpowiedzią świata szybko i efektywnie, od razu – nie w ciągu tygodni, miesięcy, lat, ale w pierwszych 24 godzinach od napaści”.

– Nie możemy więcej ufać istniejącym instytucjom. Nie możemy oczekiwać, że biurokraci w organizacjach międzynarodowych szybko się zmienią. Dlatego powinniśmy szukać nowych gwarancji, stworzyć nowe instrumenty, brać tych, którzy mają odwagę i robić to, czego wymaga sprawiedliwość. Już dowiedliśmy, że możemy dokonywać rzeczy historycznych. To nie tylko nasz sprzeciw, nie tylko obrona – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent zaznaczył też, że władze już pracują nad programami odbudowy kraju po wojnie. Obiecał każdemu Ukraińcowi, który stracił swój dom czy mieszkanie w wyniku działań wojennych, że państwo wszystko odbuduje i przywróci. Dodał, że będzie to historyczne przedsięwzięcie, które zadziwi świat. Mówił też o swoich rozmowach z zachodnimi przywódcami, w tym z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, na temat wspierania „tymczasowych przesiedleńców” z Ukrainy. Zapowiedział też, że w czwartek zaapeluje o dalsze wsparcie na forum niemieckiego parlamentu.

Zełenski przypomniał również o trwających rozmowach pokojowych między delegacjami Ukrainy i Rosji. Zwracają się do wszystkich obywateli swojego kraju podkreślił, że „negocjacje trwają w interesie Ukrainy”.

– Moje priorytetu w negocjacjach są absolutne: zakończenie wojny, gwarancje bezpieczeństwa, suwerenność, przywrócenie integralności terytorialnej, realne gwarancje dla naszego kraju i realna ochrona dla naszego kraju – powiedział prezydent Ukrainy.

Przypomnijmy, że brytyjski dziennik Financial Times podał w środę, że dowiedział się o szczegółach piętnastopunktowego projektu porozumienia pokojowego pomiędzy Ukrainą a Rosją. Ma on obejmować wycofanie się Rosji z Ukrainy, jeśli Kijów zadeklaruje neutralność i ograniczenie swoich sił zbrojnych. Zgodnie z planem Ukraina miałaby zrzec się swoich ambicji przystąpienia do NATO, włącznie z deklaracją, że nie będzie gościć na swoim terenie zagranicznych baz wojskowych ani broni. W zamian miałaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa od USA, Wielkiej Brytanii i Turcji. Największym punktem spornym pozostaje żądanie Rosji, by Ukraina uznała aneksję Krymu i niepodległość dwóch separatystycznych republik w Donbasie. Jak przekazały dwie osoby zaangażowane w rozmowy, domniemana umowa zawiera również postanowienia dotyczące zagwarantowania praw używania języka rosyjskiego na Ukrainie.

Tydzień temu ukraińskie media opublikowały listę sześciu żądań, jakie Rosja miała przedstawić Ukrainie jako warunek zakończenia wojny. Jak pisaliśmy, dotyczą one m.in. wyrzeczenia się przez Ukrainę członkostwa w NATO i oficjalnego ogłoszenia statusu neutralnego. Moskwa żąda też ustanowienia języka rosyjskiego drugim językiem urzędowym na Ukrainie, uznania aneksji Krymu i niepodległości separatystycznych republik w Donbasie, a także zakazu działalności ukraińskich „ultranacjonalistów” i „neonazistów” oraz „gloryfikowania nazistów”. Takie postanowienia miałyby znaleźć się w ukraińskiej konstytucji. Ostatni warunek to „demilitaryzacja Ukrainy”, co miałoby oznaczać, iż Ukraina miałaby całkowicie odrzucić możliwość posiadania broni ofensywnej.

