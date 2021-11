Polska kupuje 300 używanych pojazdów opancerzonych MRAP Cougar 4 x 4

O decyzji w sprawie zakupu 300 amerykańskich używanych pojazdów MRAP Cougar 4×4 poinformował w środę na swoim koncie na Twitterze Minister Obrony Narodowej.

Wojsko Polskie pozyska od USA 300 używanych pojazdów MRAP Cougar 4×4. To sprawdzone pojazdy, używane w armii USA od wielu lat i na wielu misjach zagranicznych. Dzięki przyśpieszonej procedurze trafią do nas już w 2022 r. Kontrakt obejmuje także pakiet logistyczny i szkoleniowy – poinformował w środę na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Po decyzji o nabyciu 24 dronów Bayraktar TB2 w maju i 250 czołgów Abrams w lipcu, to kolejny niezapowiedziany zakup polskiej armii w tym roku.

Stawia to pod znakiem zapytania realizację programu „Pegaz”. W Planie Modernizacji Technicznej 2017-2022 zakładano, że w ramach programu „Pegaz” Inspektorat Uzbrojenia MON zakupi 105 Wielozadaniowych Pojazdów Wojsk Specjalnych (WPWS) dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej, w dwóch etapach, a w późniejszym okresie, od 2022 roku, także dla Wojsk Lądowych. Zaznaczano jednak, że potrzeby odbiorców są wyższe i potrzeba odpowiednio 150 i 130 nowych pojazdów, nie licząc kilkuset dodatkowych dla reszty sił zbrojnych.

Tymczasem w odpowiedzi na pytanie, czy ogłoszony zakup to realizacja programu Pegaz, mjr Krzysztof Płatek, Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia, napisał wczoraj na Twitterze: Pozyskanie pojazdów MRAP Cougar 4×4 pozwala zaspokoić bieżące potrzeby Sił Zbrojnych RP. Perspektywiczne potrzeby opisane wymaganiem operacyjnym będą mogły zostać zrealizowane w późniejszym terminie.

Równie niejasna jest odpowiedź Rzecznika Inspektoratu Uzbrojenia, jakiej udzielił portalowi Defence24: Zakup pojazdów ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb Sił Zbrojnych RP. Odbędzie się na podstawie decyzji ministra obrony narodowej. Kontrakt jeszcze nie został podpisany, natomiast postępowanie w programie Pegaz – w założeniu – może zostać zrealizowane, niezależnie od tego programu, w późniejszym terminie.

Jak informowaliśmy pod koniec lipca, Inspektorat Uzbrojenia opublikował na swojej stronie internetowej informację o unieważnieniu z powodu błędów formalnych postępowania przetargowego w sprawie zakupu partii wielozadaniowych pojazdów dla Wojsk Specjalnych, kr. Pegaz. Powodem tego kroku były błędy formalne. Decyzja zapadła 23 lipca br.

„Po zakończonej kwalifikacji Wykonawców Zamawiający otrzymał od użytkownika informację, z których wynika, że konieczne są zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wynikające z faktu wprowadzenia przez użytkownika korekty w koncepcji wykorzystania pojazdów WPWS wynikającej z aktualnej specyfiki działań realizowanych przez Wojska Specjalne zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym” – napisano. Chodzi o to, że pojazdy Pegaz podczas wykonywania zadań będą przetwarzać informacje niejawne o klauzuli NATO SECRET/TAJNE.

Ponadto ustalono, że „na każdym etapie cyklu życia pojazdów (w tym w szczególności na etapie projektowania) będących przedmiotem zamówienia, dostęp do nich związany będzie z posiadaniem uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE”.

Z tego względu, cała procedura musi przejść weryfikację dotyczącą zmian wymagań. Stanowi to zarazem uzasadnienie dla unieważnienia postępowania ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Jeszcze w połowie lipca informowano, że pod uwagę brani są czterej oferenci: Huta Stalowa Wola S.A. wraz z Tatra Export s.r.o., H.Cegielski-Poznań S.A. wraz z firmą Arquus, Thales Polska Sp. z o.o. oraz AMZ Kutno S.A. Według deklaracji postępowanie obejmowało plan zakupu 15 egzemplarzy z opcją na 90 kolejnych.

Procedura zakupu została uruchomiona w maju 2019 roku. Rok temu zwracaliśmy uwagę, że postępowanie na dostawy pojazdów wielozadaniowych dla Wojsk Specjalnych pod kryptonimem Pegaz jest mocno opóźnione.

Jak pisaliśmy, podczas MSPO 2017 w Kielcach, spółka H. Cegielski-Poznań S.A. przedstawiła dwie propozycje pojazdów dedykowanych do programu „Pegaz”, czyli pozyskania Wielozadaniowego Pojazdu Wojsk Specjalnych (WPWS). Pierwszy pojazd powstał w kooperacji z czeską Tatrą, a drugi – z tureckim Otokarem. W wypadku wyboru, jeden z nich pod nazwą Husar produkowany byłby w właśnie przez HCP w kooperacji z innymi polskimi podmiotami.

We wrześniu 2020 r., informowaliśmy, że Huta Stalowa Wola, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz czeska Tatra Export s.r.o. podpisały porozumienie w kwestii zaprojektowania oraz dostawy gotowego pojazdu w układzie 4×4, razem z kompletną dokumentacją techniczną, która będzie umożliwiała produkcję pojazdu w Polsce.

Obecnie w strukturach Wojska Polskiego znajduje się niewielka flota pojazdów tej klasy. To m.in. 45 Oshkosh M-ATV od Amerykanów (, wielozadaniowe HMMWV w wersjach z dodatkowymi pakietami opancerzenia oraz izraelskie Plasan SandCat 4×4 (Szop).

