Rosyjskie czołgi i „miotacze ognia” TOS-1A przy granicy z Ukrainą [+VIDEO]

Wśród zamieszczanych w sieci nagrań wideo, mających przedstawiać rosyjskie pojazdy wojskowe w pobliżu granic z Ukrainą, są filmy pokazujące czołgi T-72B i wyrzutnie rakiet termobarycznych TOS-1A.

We wtorek w sieci pojawiły się kolejne nagrania, mające przedstawiać rosyjską technikę wojskową w rejonie ukraińskich granic. Na jednym z takich nagrań, prawdopodobnie z rejonu Biełgorodu, na trasie do Charkowa na Ukrainie, widać kolumnę pojazdów opancerzonych, wozów bojowych oraz tzw. miotacze ognia, czyli mobilne wyrzutnie rakiet termobarycznych.

Video uploaded a couple hours ago shows a large amount of Russian forces off-road in the Belgorod region of Russia, per video author. pic.twitter.com/xZykm0cgu7

Jedna z takich wyrzutni, systemu TOS-1A „Sołnciepiek”, znajduje się na początku kolumny pojazdów. Za nią stoją cztery czołgi podstawowe T-72B. Co ciekawe, są one wyposażone w improwizowane osłony na wieżach, mające zwiększyć ochronę przed atakami od góry przy użyciu rakiet przeciwpancernych typu Javelin, a także dronów czy amunicji krążącej.

Dalej w kolumnie można zobaczyć wóz transportowo-załadowczy TZM-T od systemu TOS-1A i samobieżny ustawiacz min GMZ-3. Za nimi stoi kilka innych pojazdów, w tym kolejne czołgi T-72B z osłonami na wieżach (jeden z trałem przeciwminowym), czołg saperski IMR-2, most czołgowy, bojowy wóz piechoty BMP-2.

W opinii części komentatorów, pojazdy te prawdopodobnie są częścią kompanijnej lub batalionowej grupy bojowej, przystosowanej do realizacji zadań specjalnych, w tym inżynieryjnych.

Jeszcze jeden system TOS-1 nagrano podczas jazdy szosą, prawdopodobnie w rejonie miasta Staryj Oskoł.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku pisaliśmy, że Rosja planuje daleko idącą modernizację nawet 100 swoich ciężkich systemów artylerii rakietowej TOS-1 i TOS-1A, wyposażonych w rakiety termobaryczne. Zasięg miał zostać podwojony, do 15 kilometrów, a same rakiety mają być w stanie „wypalać” do 40 000 metrów kwadratowych obszaru. Poprawiona miała też zostać zdolność ogniowa, poprzez zastosowanie komunikacji cyfrowej i zamkniętej transmisji danych, tzw. „wojskowy internet”.

W sieciach społecznościowych pojawiły się też inne nagrania. Na jednym widać cztery czołgi T-72, prawdopodobnie na zachód od Kurska, niedaleko granicy z ukraińskim obwodem sumskim.

#BREAKING: I’ve geolocated this video uploaded this evening showing tanks driving in the direction of the Ukrainian border in the Kursk region, Russia.

📍Don’t use Google Street View on this: 51.604874,34.591355

Use Yandex mirrors. Link 👉 https://t.co/eGBnEs5rfk

More in thread pic.twitter.com/t4v1s0bJ6t

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 22, 2022