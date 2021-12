Rosjanie instalują improwizowane osłony na wieżach czołgów, mają chronić przed dronami i ppk [+FOTO]

Rosjanie instalują na wieżach czołgów improwizowane osłony, mające zwiększyć ochronę przed atakującymi od góry przy użyciu dronów, amunicji krążącej czy rakiet przeciwpancernych typu Javelin.

Serwis „The Drive-The War Zone” opisał przykłady stosowania przez Rosjan improwizowanych, prowizorycznych osłon, mających zabezpieczać pojazdy opancerzone, głównie czołgi, przed atakami z góry – przynajmniej w pewnym stopniu. Dotyczy to głównie obrony przez amunicją krążącą i innymi dronami, których taktyka zwalczania pojazdów opancerzonych polega na atakowaniu ich z góry, w miejsca najsłabiej opancerzone. W ostatnim czasie, licznych przykładów skuteczności takiej taktyki dostarczył konflikt armeńsko-azerski w Górskim Karabachu. Dodajmy, że ten sposób działania wykorzystują też systemy przeciwpancernych pocisków kierowanych, jak np. amerykańskie javeliny. Nowe osłony miałyby zmniejszać prawdopodobieństwo zniszczenia czołgu w wyniku ataku pociskiem systemu Javelin.

W sieci i w mediach pojawiły się zdjęcia i nagrania rosyjskich czołgów, które mają na szczytach wież zainstalowane metalowe konstrukcje, przypominające zadaszenie. To rodzaj „klatki” – dość masywne metalowe słupki podtrzymują na wysokości kilkudziesięciu cm powyżej szczytu wieży ażurową konstrukcję, zwykle nachyloną pod kątem w różne strony. Niektóre przykłady pokazują, że „daszek” przykryty jest np. maskowaniem, w innych ma prostszą, wyraźnie doraźną budowę. Wskazuje to, że odbywa się to na poziomie konkretnych oddziałów, w sposób niescentralizowany, a zarazem eksperymentalny.

Jeden z takich czołgów zarejestrowano na anektowanym przez Rosję Krymie. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać czołg T-80 z dużą osłoną od góry, nachyloną w różne strony. W sieci dostępne są też inne zdjęcia.

In occupied #Crimea, this #Russia|n tank is fitted with what looks like a type of slat armour over the turret specifically designed to protect against top down attack like the Javelin ATGM, which are now in use by #Ukraine’s armed forces: pic.twitter.com/R0rWBgvJAx — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 23, 2021

What is interesting is that the different screens we’ve seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They’re clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u — Rob Lee (@RALee85) November 24, 2021

Portal „The Drive-The War Zone” łączy zastosowanie takich osłon w czołgach z pozyskaniem przez Ukrainę dronów uderzeniowych Bayraktar TB2 wraz z amunicją precyzyjną MAM-L, a także systemów przeciwpancernych Javelin. Ponadto, siły ukraińskie coraz częściej wykorzystują mniejsze, prostsze drony wyposażone w ładunki wybuchowe czy pociski moździerzowe.

Ponadto, część rosyjskich czołgów posiada zainstalowane dodatkowe metalowe płyty i ekrany wokół kadłuba i z tyłu wieży. Przypomina to sowieckie konstrukcje z czasów II wojny światowej, mające zwiększać ochronę przed bronią przeciwpancerną. W ostatnim czasie podobne sposoby były wykorzystywane przy okazji konfliktów w Syrii i w Libii, do zwiększenia ochrony np. przez granatnikami.

Część obserwatorów zwraca też uwagę na instalacje w górnych częściach gąsienic czołgów, które wyglądają na dodatkowe systemy pancerza reaktywnego umieszczone wewnątrz niewielkich worków z piaskiem i zainstalowane na lekkiej ramie.

The screen in the 1st photo clearly isn’t designed to withstand a Javelin, but it could lead a PGM to try to attack the screen rather than the tank beneath. That might be more effective against older PGMs. The screens in the 2nd photo might be effective against weaker munitions. pic.twitter.com/LD6P5yZhyE — Rob Lee (@RALee85) November 24, 2021

Jednocześnie, Rosjanie zaczynają stosować też bardziej zaawansowane środki ochrony, jak systemy ochrony aktywnej typu Sztora, zakłócające działanie laserowych desygnatorów wykorzystywanych przez kierowane pociski przeciwpancerne. Pewna liczba najnowszych czołgów T-90M i T-72B3 są już wyposażone w systemy ochrony aktywnej, zdolne do unieszkodliwienia większości rakiet przeciwpancernych oraz wolniej lecących pocisków z głowicami HEAT. Wykorzystuje się też rodzaj „wabia” w postaci emitera ciepła na górnym chwycie powietrza (chrapie).

„The Drive-The War Zone” komentując stosowanie przez Rosjan tego rodzaju metod zaznacza, że choć dotyczy to czołgów stacjonujących w rejonie granicy z Ukrainą, to nie musi to oznaczać przygotowań do jakiejś rychłej inwazji. Miałoby to raczej wynikać z pilnej potrzeby znalezienia nowych rozwiązań do przeciwdziałania zagrożeniu ze strony dronów czy ppk. Jeśli takie sposoby okazałyby się skuteczne, to nie można wykluczyć podjęcia przez Rosjan jakiś bardziej zestandaryzowanych akcji modernizacyjnych. Ponadto, zdaniem portalu, tego typu działania wobec starszych typów czołgów miałyby świadczyć o wolniejszym niż zakładano tempie modernizacji rosyjskich sił pancernych.

thedrive.com / Kresy.pl