Wojsko (Kresowy Przegląd Tygodnia #14)

Kraje Grupy Wyszehradzkiej po raz pierwszy wspólnie zakupią uzbrojenie; „Łucznik” pozywa Onet za szkalujące karabinek Grot artykuły; w USA trwają testy pocisków-rojów; szef inicjatywy Pentagonu ds. zwalczania dronów chce, aby każdy żołnierz „od kucharzy po strzelców” był wyszkolony do walki z dronami; Rosjanie dopiero testują system żołnierza przyszłości 3 generacji, a Rostech już ogłosił, że ruszają prace nad systemem 4. generacji; chiński rząd twierdzi, że przeprowadził udaną próbę rakiety antybalistycznej; brytyjscy żołnierze stacjonujący w Mali otrzymali miniaturowe bezzałogowce rozpoznawczo-uderzeniowe.

Wojsko

Kraje Grupy Wyszehradzkiej zakupią wspólnie około 300 tys. sztuk amunicji ćwiczebnej za ok. 4 mln euro. Będzie to pierwsze wspólne zamówienie uzbrojenia w historii Grupy.

Karabinek Grot powstał w porozumieniu z wojskiem, które jest użytkownikiem tej broni; usterki, które ujawniają się przy każdej nowej konstrukcji, są także w porozumieniu z wojskiem usuwane – poinformowali w piątek przedstawiciele radomskiej Fabryki Broni Łucznik i wojska. Przypomnijmy, że karabinek został skrytykowany w artykule opublikowanym 25 stycznia. „Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – w ten sposób karabinek „Grot” został scharakteryzowany w serii artykułów Onetu. W środę Radomska Fabryka Broni „Łucznik” poinformowała, że pozywa portal Onet, należący do wydawnictwa Ringier Axel Springer, za serię artykułów dotyczących karabinka MSBS Grot. Producent broni twierdzi, że zawarta w artykułach krytyka jest bezpodstawna, oparta na nieprawdziwych twierdzeniach i domaga się miliona złotych odszkodowania.

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zezwolił resortowi obrony na pozyskanie kolejnych 15 śmigłowców S-70i Black Hawk z zakładów PZL Mielec. Do decyzji tej skłoniła go seria katastrof z udziałem przestarzałych maszyn Huey.

Program Golden Horde, który ma na celu integrację precyzyjnej broni kierowanej, sztucznej inteligencji i sieci komunikacyjnych, zostanie poddany dalszym testom jeszcze w tym miesiącu – przekazał w czwartek dowódca Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych USA (ARFL). Wcześniejsze uznane zostały za „częściowy sukces”.

Na przełomie lutego i marca br. amerykańska armia przeprowadzi w Fort Benning w Georgii „rodeo” dla bezzałogowców. Jak wyjaśnia portal „Defense News”, chodzi o wydarzenie, podczas którego zostaną ocenione cztery różne latające systemy bezzałogowe, zdolne do zastąpienia użytkowanego obecnie drona taktycznego Shadow, produkowanego przez Textron.

Koncern Boeing poinformował, że dziewiczy lot pierwszego myśliwca F-15EX Advanced Eagle przebiegł pomyślnie. Otwiera to drogę do uruchomienia produkcji seryjnej co najmniej 144 takich samolotów.

Siły zbrojne USA rozmieszczają w bazie w Norwegii swoje bombowce B-1 Lancer oraz około 200-osobowy personel.

Armia USA zamierza w czwartym kwartale roku budżetowego 2022 przeprowadzić pierwsze próby strzeleckie w powietrzu z wykorzystaniem nowych pocisków precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu. Mają one stanowić uzbrojenie śmigłowców bojowych przyszłości. Na razie, w ramach rozwiązania pomostowego, zdecydowano się na pociski rakietowe dalekiego zasięgu Spike od koncernu Rafael, odpalane spoza zasięgu obserwacji wzrokowej. Demonstrowano już ich użycie przez śmigłowce uderzeniowe AH-64 Apache. Ich zasięg wynosi 30 km, co wskazuje, że potencjalni konkurenci zapewne będą musieli zaoferować przynajmniej takie same parametry. Amerykańska armia oczekuje raportów wyrażającego stanowisko oferentów na ten temat w styczniu 2023 roku. Potencjalni dostawcy będą musieli wziąć udział w demonstracji strzeleckiej na własny koszt.

Zdaniem dowódcy armii USA w Europie i Afryce, gen. Christophera Cavoli, europejski teatr działań zdecydowanie potrzebuje wielodomenowej grupy zadaniowej (MDTF), w ramach przyszłej doktryny operacji wielodomenowych. Jak dotąd, Amerykanie powołali jedną wielodomenową grupę zadaniową (ang. multidomain task force, MDTF), która stacjonuje w bazie Lewis-McChord w stanie Waszyngton. Bierze ona aktywny udział w ćwiczeniach wojskowych w regionie Pacyfiku i zapewne będzie jesienią br. prezentować się na manewrach na poligonie Yuma w Arizonie. W tym roku planuje się utworzenie kolejnej takiej jednostki w regionie Pacyfiku. Armia USA chciałaby uzyskać od Kongresu dodatkowe 151,4 mln dolarów na jednostki MTDF, które po sformowaniu miałyby znaleźć się m.in. w Europie.

Szef inicjatywy Pentagonu ds. zwalczania dronów generał Sean Gainey chce, aby każdy żołnierz „od kucharzy po strzelców” był wyszkolony do walki z rojami bezzałogowych systemów powietrznych wroga.

Korporacja Taktyczne Rakietowe Uzbrojenie (KTRV), główny rosyjski producent rakiet powietrze-powietrze podał, że pracuje nad nową rakietą krótkiego zasięgu tego typu, porównywalnej z zachodnimi rakietami AIM-9X Sidewinder czy ASRAAM. Byłaby to pierwsza, całkiem nowa rosyjska rakieta tego typu od czasów zimnej wojny.

Indyjscy specjaliści wojskowi przybyli do Rosji i rozpoczęli szkolenie z obsługi rakietowych systemów obrony powietrznej S-400 Triumf – poinformował podczas targów Aero India 2021 zastępca dyrektora Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Władimir Drożżow.

Rosyjska państwowa korporacja technologiczna Rostec zademonstrowała podczas pokazu Aero India 2021 wersje eksportowe pojazdów bojowych opartych na najnowszej platformie pancernej Bumerang – poinformował dyrektor firmy ds. współpracy międzynarodowej.

Organizowane są dodatkowe zamówienia na broń hipersoniczną oraz broń precyzyjną dalekiego zasięgu – powiedział rosyjski minister obrony, Siergiej Szojgu. Dodał, że zamówienia te są nadzorowane osobiście przez prezydenta Rosji, Władimira Putina.

Choć Rosjanie dopiero testują system żołnierza przyszłości 3. generacji „Sotnik”, to koncern Rostech ogłosił, że ruszają prace nad systemem 4. generacji.

Należący do państwowej rosyjskiej korporacji Rostiech (Rostec) holding „Wysokotocznyje komplieksy” planuje stworzyć nowy system uderzeniowy Hermes 2.0 z szybszym pociskiem rakietowym.

W obwodzie kaliningradzkim rusza formowanie pułku zmotoryzowanego na bazie istniejącej już brygady. Działania te są częścią prac nad zapowiadanym wcześniej formowaniem nowej dywizji zmotoryzowanej, w ramach ogólnego planu wzmacniania sił wojskowych enklawy kaliningradzkiej.

Rosyjski państwowy sprzedawca broni Rosoboronexport przygotował kontrakt z Indiami na dostawę najnowszych karabinów szturmowych AK-203.

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu podczas konferencji z ministrami przekonywał, że kraj musi zwiększyć produkcję myśliwców piątej generacji Su-57 i samolotów transportowych Ił-76MD-90A.

Chiński rząd twierdzi, że przeprowadził udaną próbę rakiety antybalistycznej. Celem testu miało być zaprezentowanie możliwości przechwytywania rakiety balistycznej pośredniego zasięgu w jej środkowej fazie lotu. Tego rodzaju broń może jednocześnie służyć do zwalczania satelitów. Według komunikatu chińskiego resortu obrony z 4 lutego br., test spełnił wszystkie zakładane cele. Zapewniono też, że miał on charakter wyłącznie defensywny. Nie przedstawiono jednak żadnych szczegółów. Nie podano nawet, czy jakieś rzeczywiste przechwycenie faktycznie miało miejsce.

Portal branżowy Overt Defense poinformował 2 lutego, że brytyjscy żołnierze stacjonujący w Mali otrzymali miniaturowe bezzałogowce rozpoznawczo-uderzeniowe Drone40 (D40), które są wystrzeliwane z 40-mm granatników podwieszanych Heckler & Koch AG36 (w wersji L123A2) pod lufami 5,56-mm karabinków automatycznych L85A2.

Francuskie miasto Tuluza będzie siedzibą nowego kosmicznego Centrum Kompetencyjnego NATO.

Wykluczenie Turcji z programu Joint Strike Fighter i opóźnienia w pracach nad własnym myśliwcem 5. generacji zmuszają Turków do modernizacji części swoich F-16, by przedłużyć im okres użytkowania.

