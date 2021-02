Zapadł wyrok w sprawie odszkodowania dla Tomasza Komendy

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Opolu ogłosił wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy, który spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Tomasz Komenda otrzyma 12 mln zł zadośćuczynienia, a także 811 533 zł odszkodowania za 18 lat niesłusznego więzienia.

Tomasz Komenda otrzyma 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania. Przyjmując wysokość odszkodowania, sąd uwzględnił m.in. 42 wyroki, które w polskich sądach okręgowych zapadły w podobnych sprawach. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd ogłosił uzasadnienie z wyłączeniem jawności – informuje „Polsat News”.

Tomasz Komenda domagał się za lata niesłusznie spędzone w więzieniu odszkodowania w wysokości 19 mln złotych. Proces był prowadzony z całkowitym wyłączeniem jawności. Miało to związek z drastycznymi szczegółami jego pobytu w więzieniu.

Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który reprezentuje mężczyznę, mówił przed poniedziałkową rozprawą, że kilkadziesiąt wyroków dotyczących odszkodowań, które ściągnął opolski sąd, nie może być porównywanych ze sprawą Tomasza Komendy. „Problem polega na tym, że te wyroki są zupełnie nieporównywalne. Jedynym wyrokiem, który mógłby być ewentualnie porównywalny, to ten, w którym pokrzywdzony za rok niesłusznego pobytu w więzieniu otrzymał milion złotych. Proszę pamiętać, że jeżeli ktoś przebywa w więzieniu rok, a ktoś osiemnaście lat, to dolegliwości, wpływ na jego psychikę i stan zdrowia, to jest czas zupełnie nieporównywalny. Osiemnaście lat to okres, w którym człowiek może się całkowicie zmienić i to trwale. Ta trauma może być nieodwracalna” – podkreślił mecenas.

Przypomnijmy, że w noc sylwestrową 31 grudnia 1996 r. 15-letnia Małgosia bawiła się z koleżankami w dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem. W pewnym momencie wyszła przed budynek. Kilkanaście godzin później znaleziono ją martwą na prywatnej posesji, która znajdowała się naprzeciwko lokalu. Wskutek wyziębienia organizmu i odniesionych ran dziewczynka zmarła.

Za zbrodnię w Miłoszycach skazano pierwotnie Tomasza Komendę. Spędził on 18 lat w więzieniu. Sąd Najwyższy – po wznowieniu postępowania – uniewinnił go w maju 2018 roku. Wówczas rozpoczął się proces Ireneusza M. i Norberta B. oskarżonych o gwałt i zabójstwo nastolatki.

polsatnews.pl / Kresy.pl