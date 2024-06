Prokuratura wystosowała akt oskarżenia wobec Rosjan, którzy kolportowali materiały Grupy Wagnera

Prokurator małopolskiego pionu do walki z przestępczością zorganizowaną skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Rosji, którzy rekrutowali do Grupy Wagnera. Mężczyźni zostali zatrzymani przez ABW i policję w zeszłym roku.

Na stronie internetowej Prokuratury Krajowej opublikowano komunikat informujący o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Krakowie aktu oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Rosji, którzy rekrutowali do Grupy Wagnera.

Prokurator małopolskiego pionu do walki z przestępczością zorganizowaną oskarżył Andreia G. i Alexa T. między innymi o branie udziału w działalności obcego wywiadu oraz o udział w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Jak informuje Prokuratura Krajowa Oskarżeni prowadzili rekrutację obywateli polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie kraju do “wojskowej służby najemnej zakazanej przez prawo międzynarodowe”.

“W tym celu na terenie Krakowa i Warszawy rozkleili co najmniej kilkaset tzw. naklejek werbunkowych, które umożliwiały nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dalszymi osobami odpowiedzialnymi za nabór i organizację” – fragment komunikatu Prokuratury Krajowej.

Prokuratura zarzuca również oskarżonym Rosjanom działalność na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez “prowadzenie tzw. wojny hybrydowej, w tym działań propagandowych, mających na celu destabilizację sytuacji politycznej i wyrządzenie Rzeczypospolitej Polskiej szkody”. Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, w sierpniu 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie pojawiły się naklejane kartki promujące tzw. Grupę Wagnera. Były to druki w formacie A5 z napisem: „We are here. Join us” (pol. Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas). Poniżej znajduje się grafika z symboliką rosyjskich najemników, a niżej kod QR. Kod QR przekierowywał do strony dotyczącej „wagnerowców”.

“Aleksiej T. i Andriej G. rozkleili łącznie około 300 ulotek we wskazanych im miejscach publicznych na terenie Krakowa i Warszawy. W sumie zlecono im umieszczenie ww. materiałów w kilkuset miejscach publicznych w obu miastach w Polsce. Swoje działania obaj podejrzani dokumentowali na bieżąco, fotografując miejsca oklejone materiałami propagandowymi. Na podstawie materiału fotograficznego otrzymywali wynagrodzenie od stronny rosyjskiej – w sumie za zlecone zadania mieli otrzymać nawet do 500 tys. rubli rosyjskich (ok. 20 tys. zł). Rosjanie, po wykonaniu zadań w Krakowie i Warszawie, planowali w dniu 12 sierpnia opuścić Polskę” – wskazano w komunikacie ABW.

Prokuratura Krajowa/Kresy.pl