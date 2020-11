Rosja zmodernizuje systemy TOS-1

Jak poinformował we wtorek dziennik Izwiestia, Rosja planuje daleko idącą modernizację swoich ciężkich systemów artylerii rakietowej TOS-1, wyposażonych w rakiety dalekiego zasięgu i możliwości namierzania w czasie rzeczywistym.

Rosjanie planują radykalną modernizacją ciężkich systemów artylerii rakietowej TOS-1 wyposażonych w rakiety dalekiego zasięgu – poinformował we wtorek dziennik Izwestia.

Aż do 100 modeli TOS-1 i TOS-1A oddziałów ochrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej rosyjskich sił zbrojnych otrzyma ulepszenia „ze względu na rosnący zasięg i zmieniające się zadania ciężkiej artylerii rakietowej”.

Powołując się na anonimowe źródła wojskowe, Izwiestia poinformowała, że ​​ulepszenia podwoją zasięg pocisków rakietowych do 15 kilometrów, zdolnych do „wypalenia” do 40 000 metrów kwadratowych obszaru wroga.

Ponadto Izwestia informuje, że systemy TOS-1 i TOS-1A poprawią siłę ognia poprzez komunikację cyfrową i zamkniętą transmisję danych, znaną jako „wojskowy internet”, integrując je z mechanizmem dowodzenia i kontroli artylerii oraz taktycznym zautomatyzowanym systemem kierowania ogniem.

Zmodernizowane systemy będą otrzymywać w czasie rzeczywistym współrzędne celu, zadania bojowe i trasy przelotu – poinformował dziennik.

