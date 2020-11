Ukraińscy hodowcy norek liczą na zwiększenie swoich udziałów w rynku kosztem Danii

Szef Związku Hodowców Zwierząt Ukrainy jest zdania, że likwidacja hodowli norek futerkowych w Danii daje ukraińskim hodowcom tych zwierząt na przejęcie od Duńczyków części ich udziałów w rynku.

W poniedziałek ukraiński portal Agronews przypomniał, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Danii mutacji koronawirusa wśród norek hodowlanych władze tego państwa zdecydowały o wybiciu całej populacji tych zwierząt. Planowany jest także zakaz hodowli tych zwierząt do końca 2021 roku. Zdaniem cytowanego przez portal Wołodymyra Fedyny, przewodniczącego Związku Hodowców Zwierząt Ukrainy, sytuacja ta stwarza ukraińskim hodowcom norek szansę na zwiększenie swoich udziałów w rynku.

Fedyna zauważył, że Dania jest światowym liderem w branży futerkowej. Około 40% światowej produkcji futer z norek pochodziło z Danii. Likwidacja hodowli norek w tym kraju spowoduje lukę na rynku, którą częściowo mogą zapełnić ukraińscy hodowcy – uważa Fedyna.

„Teraz nastąpi bardzo duża redystrybucja na światowym rynku futer. Obecnie produkcja ukraińskich ferm norek w strukturze rynku światowego stanowiła 1%. W nowych okolicznościach możemy zająć nawet 10% i to jest bardzo dobra okazja dla Ukrainy” – powiedział przewodniczący Związku Hodowców Zwierząt Ukrainy.

Zdaniem Fedyny jeśli Ukraina nie skorzysta z tej szansy, zrobią to inne kraje, które już ogłosiły chęć zwiększenia powiększenia hodowli norek i zwiększenia produkcji futer.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wołodymyr Fedyna bardzo krytycznie ocenił decyzję Danii o zlikwidowaniu całej branży w obliczu zagrożenia, które – jak twierdzi portal Agronews – zostało wyolbrzymione. „To wyraźny przykład tego, jak lekkomyślne, lekkomyślne i pochopne działania urzędników mogą zniszczyć całą branżę, która była trzecim co do wielkości eksporterem pod względem zdolności rolnej Danii i co roku wnosiła do duńskiego budżetu 1,1 miliarda euro. W tej branży pracowały dziesiątki tysięcy pracowników. Ponadto produkcja norek rozwiązuje bardzo ważny elementem środowiskowy – duńskie fermy norek zużywają każdego roku około 1 miliona ton odpadów pochodzenia zwierzęcego, które nie nadają się do spożycia przez ludzi. To, co teraz zrobi Dania z tymi odpadami, to wielkie i interesujące pytanie” – komentował Wołodymyr Fedyna.

Jak podaje Agronews, na Ukrainie istnieje 8 ferm norek, w których hoduje się około 1,1 miliona tych zwierząt. Pracuje w nich około 1500 osób. 99 proc. produkcji ferm idzie na eksport.

CZYTAJ TAKŻE: „Chcemy zakazać hodowli zwierząt futerkowych”. Kaczyński i PiS prezentują projekt ustawy

Kresy.pl / agronews.ua