Rosja ustanowiła status rodziny wielodzietnej

Prezydent Rosji Właidmir Putin podpisał dekrat definiujący pojęcie rodziny wielodzietnej i określający mechanizmy wsparcia publicznego dla tego typu rodzin.

“Rodzina wielodzietna to w Federacji Rosyjskiej rodzina z trojgiem lub większą liczbą dzieci” – można przeczytać w opublikowanym we wtorek dekrecie, którego treść przytacza agencja informacyjna Interfax. Jak wynika z dokumentu, pomoc socjalna dla rodzin wielodzietnych będzie udzielana do ukończenia przez najstarsze dziecko 18 roku życia lub 23 roku życia, jeśli najstarsze dziecko podjęło dalszą naukę w trybie stacjonarnym.



Dekret gwarantuje świadczenia socjalne wynikające z urodzenia i wychowania dzieci, wsparcie w zakresie stosunków pracy oraz prawo do bezpłatnych wizyty w muzeach, parkach kultury i rekreacji oraz na wystawach na terenie całego kraju. Ponadto rodzicom wielodzietnym przysługuje prawo do dodatkowego kształcenia zawodowego, a matkom prawo do wcześniejszej emerytury.

Gubernatorzy regionów zostali poinstruowani, aby zapewnić wydawanie zaświadczeń dla rodzin wielodzietnych, informować je o przysługujących im środkach pomocy społecznej, stymulować zatrudnienie rodziców wielodzietnych w zakresie przedsiębiorczości, wspierać organizacje publiczne, których działalność jest mające na celu wzmocnienie instytucji rodziny, prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu kształtowanie i utrwalanie wartości rodzinnych. Regiony mają ze swojej strony zaangażować się w tworzenie specjalnych programów dla rodzin wielodzietnych, polegających w szczególności na zapewnianiu im zniżek na niezbędne towary, w tym poprzez wydawanie specjalnych kart.

Dekret przewiduje utworzenie w Rosji banku danych rodzin wielodzietnych. Będzie nim administrował rząd, którego zadaniem jest także monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin wielodzietnych i zapewnianie im wsparcia socjalnego za pośrednictwem instytucji państwowych.



Pisząca o sprawie agencja informacyjna TASS podkreśla, że wcześniej w Rosji nie było jednolitego podejścia w sprawie statusu rodziny wielodizetnej ujętego w prawie państwowym. Regiony miały prawo samodzielnie ustalać kryteria takiej rodziny i jej uprawnienia. W marcu ubiegłego roku premier Rosji Michaił Miszustin poparł pomysł ujednolicenia tego pojęcia i uprawnień. Ministerstwo Pracy zaproponowało następnie, by jako wielodzietną rozpatrywać rodzinę z conajmniej trojgiem dzieci.

tass.ru/kresy.pl