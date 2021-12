Putin martwi się o rosyjskojęzycznych na Ukrainie

Prezydent Rosji odbył w poniedziałek rozmowę telefoniczną z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Jak podaje agencja informacyjna RIA Nowosti jednym z głównych tematów rozmowy Władimira Putina i Johnsona była sytuacja na Ukrainie i wokół niej. Rosyjski prezydent ocenił politykę władz tego państwa jako destrukcyjną i obliczoną na zerwanie porozumień mińskich określających polityczne środki rozwiązania konfliktu zbrojnego w Donbasie.

Putin miał stwierdzić, że „ukraińskie władze celowo zaostrzają sytuację na linii frontu, używają zakazanych mińskim „kompleksem środków” ciężkich typów uzbrojenia oraz dronów uderzeniowych” – jak napisała RIA Nowosti. Rosyjski prezydent wyraził przy tym zaniepokojenie sytuacją ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie.

Twierdził on także, że dochodzi do ekspansji zaangażowania NATO na terytorium na Ukrainie. Wszystko to doprowadziło go do wniosku o konieczności rozpoczęcia negocjacji „w celu wypracowania jasnych międzynarodowych porozumień prawnych wykluczających dalsze postępy NATO na wschód oraz rozmieszczanie broni zagrażającej Rosji w państwach sąsiednich, przede wszystkim na Ukrainie”.

Ze swojej strony premier Wielkiej Brytanii miał wyrazić zaniepokojenie koncentracją oddziałów rosyjskich sił zbrojnych u granic Ukrainy. Wezwał on Putina, by „pracować kanałami dyplomatycznymi w celu osiągnięcia deeskalacji napięć i znalezienia niezawodnego rozwiązania” – zacytowała doniesienia brytyjskich mediów rosyjska agencja informacyjna Interfax.

W czasie ubiegłotygodniowej bezpośredniej rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem prezydent Rosji wysunął postulaty udzielenia jej formalnych gwarancji „wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczenie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów broni uderzeniowej”. W poniedziałek postulaty te powtórzył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow, który zagroził też, że w przypadku ich odrzucenia Rosja rozmieście wyrzutnie rakiet średniego zasięgu wzdłuż granic państw NATO.

