Reznikow: Rosja może zaatakować w okolicach 24 lutego

Za skróceniem kadencji zagłosowało we wtorek 92 deputowanych w 150-osobowej Radzie Narodowej, podała agencja informacyjna Associated Press. To dwóch więcej niż potrzeba było do przyjęcia takiej decyzji. Decyzja parlamentu nastąpiła tydzień po tym, gdy w ogóle stała się możliwa. Wcześniej bowiem parlamentarzyści musieli zmienić konstytucję kraju, która nie przewidywała przedterminowych wyborów.

Kryzys polityczny zaczął się na Słowacji jeszcze w marcu 2021 r. Na skutek konfliktu w koalicji rządzącej wokół zakupu rosyjskiej szczepionki Sputnik V do dymisji podał się ówczesny premier Ivan Matović. Zastąpił go na stanowisku jego wcześniejszy zastępca i minister finansów Eduard Heger. Z problemai utrzymywał on centroprawicową koalicję przez półtora roku, do czasu, gdy oficjalnie wystąpiła z niej we wrześniu 2022 r. liberalna partia Wolność i Solidarność (SaS).

Rząd Heger trwał trwał nadal jako mniejszościowy, okazyjnie szukający poparcia poza formalną koalicją rządzącą. Jednak 15 grudnia Rada Narodowa oficjalnie uchwaliła wotum nieufności dla tego gabinetu. Liberalna prezydent Zuzana Čaputová dała prawodawcom czas do końca roku na dokonanie niezbędnych zmian w konstytucji i zatwierdzenie daty przedterminowego głosowania, jednocześnie pozostawiając gabinet Hegera jako pełniący obowiązki z ograniczonymi uprawnieniami.

Prezydent groziła, że ​​wybierze nowego tymczasowego premiera i jego rząd, jeśli parlamentarzyści nie spełnią jej ultimatum. Zmienili więc konstytucję i wyznaczyli datę przedterminowych wyborów na 30 września.



Associated Press podkreśla, że dotychczasowa koalicja rządząca Słowacja prowadziła zdecydowanie proukraińską politykę. Państwo to wsparło Ukraine szybkimi i dużymi dostawami uzbrojenia, w tym czołgami radzieckiej produkcji. Działo się tak wbrew temu, że społeczeństwo Słowacji pozostaje, jak wskazują sondaże, posiada jedną z najwyższych proporcji neutralistów i sympatyków Rosji, przeciwnych wspieraniu Ukrainy.

Stanowisko neutralistyczne prezentuje między innymi były wieloletni premier Robert Fico, którego partia Kierunek (Smer) ma spore szanse na wejście w skład koalicji rządzącej po przyspieszonych wyborach.