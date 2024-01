Zełenski: Chce poznać plan Trumpa na zakończenie wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że chciałby usłyszeć plan byłego prezydenta USA Donalda Trumpa ws. zakończenia wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin.

W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD, Wołodymyr Zełenski powiedział, że chciałby usłyszeć plan byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zakończyć wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin.

„No cóż, porozmawiam z nim. A znacie mnie, że jestem osobą całkowicie szczerą i na pewno będę mógł to powiedzieć po spotkaniu. I powiem wam szczerze – czy to format, czy jego formuła prowadzi do pokoju i naprawdę wystarczą na to 24 godziny, wtedy będę bardzo szczęśliwym prezydentem. Bardzo szczęśliwym. Bo wiem, ile osób tracimy w ciągu jednego dnia. Wiem, ile to kosztuje. Dlatego będę szczęśliwy, jeśli ktoś pokaże mi, jak zakończyć wojnę w 24 godziny” – powiedział Zełenski.

Zełenski zauważył także, że Stany Zjednoczone są partnerem numer jeden Ukrainy.

„Dziś mamy w Stanach Zjednoczonych ponadpartyjne poparcie. Część głosów Partii Republikańskiej nie popiera Ukrainy, ale w większości obie partie popierają Ukrainę. Dlatego nie sądzę, że polityka Stanów Zjednoczonych zależy tylko od jednej osoby. Albo nie chcę w to wierzyć. Zobaczmy. Dziś Biden i jego administracja nas wspierają i jestem zadowolony z naszych relacji. Ukraina nie miała lepszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Trudno powiedzieć, jak to będzie, gdy będzie inny prezydent. Zobaczmy, kto będzie tym prezydentem. Życie rzuca nam wiele różnych niespodzianek” – podkreślił.

W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Channel 4 Zełenski powiedział, że Trump może próbować spełnić obietnicę zaprzestania wojny w ciągu 24 godzin bez względu na konsekwencje i bez uwzględnienia warunków, na jakie nalega Kijów, przytoczył łotewski portal Delfi. Uznał taką zapowiedź za “straszną”. Ukraiński prezydent zadeklarował, że zaprasza nad Dniepr byłego prezydenta USA i prawdopodobnego republikańskiego pretendenta do tego stanowiska w tegorocznych wyborach.

“Donaldzie Trumpie, zapraszam cię na Ukrainę, do Kijowa. Jeśli uda ci się zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin, myślę, że to wystarczy żeby przyjachać” – powiedział w wywiadzie ukraiński prezydent.

W maju ubiegłego roku w programie CNN Donald Trump oświadczył, że jest gotowy zakończyć wojnę na Ukrainie „w 24 godziny”. Pierwsze takie stwierdzenie padło jeszcze w lutym. Podczas swojej kampanii wyborczej Trump wielokrotnie sprzeciwiał się przyznaniu Ukrainie nowej pomocy wojskowej i sugerował, że Kijów i Moskwa powinny rozpocząć negocjacje pokojowe.



Trump wydaje się być najbardziej prawdopodobnym kandydatem Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenta USA. Zdecydowanie zwyciężył on w pierwszych prawyborach wśród republikanów, jakie odbyły się w stanie Iowa. Trump zdobył bezwzględną większość, znacznie dystansując konkurentów. Na podobną przewagę wskazują sondaże przeprowadzane wśród republikanów w całym kraju.

Kresy.pl/ARD