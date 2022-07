Brytyjczyk i Marokańczyk skazani na śmierć w DRL odwołali się od wyroków

Marokańczyk i Brytyjczyk skazani na śmierć przez wspierany przez Rosję sąd samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej odwołali się od wyroków – podała w piątek rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS.

TASS poinformował, że Sąd Najwyższy samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), terytorium uznawanego tylko przez Rosję i Syrię, otrzymał apelacje od prawników Brahima Saadouna i Shauna Pinnera. Inny skazany Brytyjczyk, Aiden Aslin, nie złożył jeszcze odwołania.

Odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu nie więcej niż dwóch miesięcy. Pinner poprosił o zmianę wyroku na dożywocie. Zaktualizowany kodeks karny DRL opublikowany na oficjalnej stronie internetowej, który wszedł w życie w piątek, mówi, że kara śmierci zacznie być stosowana od 2025 roku.

Jak informowaliśmy, sąd w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej uznał – Brytyjczyków Aidena Aslina i Shauna Pinnera oraz Marokańczyka Brahima Saadouna – winnymi „działalności najemniczej i popełniania działań mających na celu przejęcie władzy i obalenie porządku konstytucyjnego DRL” – cytuje w urzędnika sądowego agencja informacyjna Interfax.

Trzej mężczyźni zostali schwytani podczas walki o Ukrainę przeciwko Rosji i siłom wspieranym przez Rosję. Ich prawnik powiedział, że odwołają się od decyzji.

⚡️⚡️⚡️The so-called „#DPR” court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine.#British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml

