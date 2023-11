Stoltenberg: wojna w Strefie Gazy nie może osłabić wsparcia dla Ukrainy

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg podkreślił, że konflikt izraelsko-palestyński nie może osłabić wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Wezwał do przekazywania jej większej ilości broni i amunicji, w tym czołgów i systemów obrony powietrznej.

We wtorek podczas 75. posiedzenia Rady Nordyckiej w Oslo, sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg powiedział, że wojna w Strefie Gazy nie może osłabić wsparcia dla Ukrainy. Podkreślił tez potrzebę dostarczenia Ukraińcom większej ilości broni.

„Wojna w Gazie nie może prowadzić do osłabienia naszej woli i zdolności do wspierania Ukrainy. Nadchodzi nowa zima i musimy spodziewać się nowych ataków na dostawy energii i inną infrastrukturę krytyczną. Nic nie wskazuje na to, że Rosja chciałaby pokoju. Wręcz przeciwnie, planują więcej wojny. Dlatego musimy nadal wspierać Ukrainę. To oznacza więcej broni. I mówię to, ponieważ chcę pokoju na Ukrainie” – powiedział Stoltenberg.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO, rosyjski prezydent Władimir Putin może zatrzymać działania wojenne jeszcze dziś, przestając atakować Ukrainą. Dodał, że druga strona nie ma takiej możliwości, bo jeśli przestanie się bronić, znajdzie się pod okupacją.

„A okupacja to nie pokój.. Dlatego Ukraińcy walczą, z odwagą i determinacją. Ale odwaga nie zatrzyma bomb, nie przechwyci rakiet. Od tego jest broń – wysokiej jakości i w dużych ilościach: czołgi, środki obrony powietrznej, myśliwce i amunicja” – podkreślił.

W ocenie Stoltenberga, pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę jest dla Kremla porażką strategiczną, z uwagi na wielkie straty, liczące „dziesiątki tysięcy żołnierzy”, a także sprzętu. Uważa też, że Moskwa straciła wpływy polityczne i „jest coraz bardziej izolowana”. Dodał, że im Ukraina będzie silniejsza na polu walki, tym lepsza będzie jej pozycja negocjacyjna.

Podkreślił też, że wszystkie kraje Sojuszu są zgodne co do tego, że Ukraina powinna zostać jego członkiem. Przypomniał, że w tym celu ułatwiono jej procedurę akcesyjną. Powiedział też, że inwestowanie w bezpieczeństwo Ukrainy jest inwestycją w bezpieczeństwo NATO. Uważa, że gdyby Rosja zwyciężyła, byłoby to niebezpieczne dla Zachodu.

Ukrinform / Kresy.pl