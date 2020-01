Chińczycy chcą stworzyć węzeł logistycznych w zachodniej Ukrainie

Spółka PowerChina podpisała memorandum z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Równem na Ukrainie na temat budowy przy nim nowego węzła logistycznego.

Informację o memorandum podał 16 stycznia portal Oil&Gas Eurasia. Przypomniał on przy tym, że Równe znajduje się tylko około 100 km od wschodniej granicy Polski i ocenia, że taka inwestycja miałaby na celu stworzenie „poważanego węzła logistycznego obsługującego Ukrainę i Polskę”. Będzie to jednak wymagało poważnych prac i nakładów, bowiem lotnisko w Równem obsłużyło w zeszłym roku zaledwie 11 tys. pasażerów, głównie w ramach lotów do Egiptu, a samoloty wykorzystują na nim położony jeszcze w czasach radzieckich pas startowy o długości 2626 m.

Portal pisze, że PowerChina to korporacja budowlana silnie zaangażowana w wielki projekt Pasa i szlaku to jest budowy przez lądowe masy Eurazji sieci magistrali komunikacyjnych i węzłów logistycznych. Tego rodzaju infrastruktura miałaby pozwolić Chińczykom choć częściowo uniezależnić ich handel z Europą od transportu morskiego, który jest kontrolowany przez potęgę amerykańskiej floty. Projekt ten nazywany jest w Europie „nowym jedwabnym szlakiem”.

Chińczycy są już zaangażowani w realizację inwestycji w infrastrukturę transportową. PowerChina buduje 6-pasmową, autostradową obwodnicę Żytomierza, a także, w partnerstwie z norweskim NBT, elektrownię wiatrową w Sywaszu w obwodzie chersońskim, która ma być wyposażana w 63 turbiny wytwarzające prąd elektryczny o mocy 250 MW.

Oil&Gas Eurasia łączy informację o chińskim zaangażowaniu w Równem z niedawną deklaracją władz Ukrainy o wejściu w strategiczne partnerstwo z Deustsche Bahn przez ukraińskie koleje państwowe. Niemieccy kolejarze mają brać udział w procesie zarządzania Ukrzaliznycą.

Tego rodzaju sytuacja może zmniejszyć znaczenie i zyski Polski w ramach projektu Pasa i szlaku co zresztą współgra z co raz większą niechęcią władz naszego państwa do kooperacji z Chinami.

