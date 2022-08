Litwa idzie w ślady USA i wysyła delegację na Tajwan

Kilka dni po wizycie przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie swoją delegację na wyspę wysłała Litwa.

Informację o przybyciu Litwinów podało konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Chin [nazwa jakiej używają władze na Tajwanie] na Twitterze. „Najserdeczniejsze witamy dla Agnė Vaiciukevičiūtė i delegacji. Życzymy wiceminister transportu i komunikacji Litwy wysoce produktywnego pięciodniowego pobytu nakierowanego na wzmocnienie współpracy strategicznej i więzów biznesowych w wiodących sektorach jutra”.

The heartiest of #Taiwan🇹🇼 welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania’s🇱🇹 deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 6, 2022

Wizyta litewskiej dyplomacji następuje cztery dni po odlocie z Tajwanu przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, która udała się tam wbrew ostrzeżeniom władz Chińskiej Republiki Ludowej. Ta ostatnia odpowiedziała na wizytę Pelosi rozpoczęciem kilkudniowych manewrów u wybrzeży Tajwanu z użyciem marynarki wojennej, lotnictwa i uzbrojonych pocisków rakietowych.

Wizytę amerykańskiej polityk na Tajwanie entuzjastycznie pochwalił minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Jak napisał na Twitterze – „Przewodnicząca Pelosi otwarła teraz drzwi na Tajwan znacznie szerzej. Jestem pewien, że inni obrońcy wolności i demokracji wkrótce przez nie wejdą”.

Now @SpeakerPelosi has opened the door to Taiwan much wider, I am sure other defenders of freedom and democracy will be walking through very soon. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 2, 2022

Chińska dyplomacja szybko odpowiedziała na taką deklarację. „Takie błędne uwagi niektórych litewskich polityków jeszcze bardziej podważają dwustronne stosunki między Chinami a Litwą, szkodzą wiarygodności państwa litewskiego i podstawowym interesom jej narodu” – portal LRT zacytował w piątek oświadczenie ambasady ChRL w Wilnie.

Według chińskiego przedstawicielstwa Litwa „celowo obsługuje określone kraje i siły kolektywne, manipuluje ideologią, a konfrontacja między Wschodem a Zachodem doprowadzi tylko do konfliktu”. Podkreśliło ono przy tym, że „Litwa łamie zasadę Jednych Chin i podstawowe normy regulujące stosunki międzynarodowe oraz aprobuje działania separatystyczne w sprawie <<niepodległości Tajwanu>>, które tylko eskalują napięcia w Cieśninie Tajwańskiej i podważają regionalny pokój i stabilność. Dążenie do <<niepodległości Tajwanu>> prowadzi do ślepego zaułku, podobnie jak wspieranie <<niepodległości Tajwanu>>”.

W 2021 roku doszło do znaczącego pogorszenia się relacji litewsko-chińskich, po miesiącach nieprzyjaznych wobec Pekinu kroków Litwy. Chiński potentat Huawei został wykluczony z możliwości budowy litewskiego systemu 5G, a miejscowi wykonawcy zaczęli nawet usuwać dotychczas używane w litewskim systemie telekomunikacyjnym elementy dostarczone przez Huawei. Polska filia chińskiego koncernu Nuctech została z kolei wykluczona z możliwości dostarczenia skanerów na litewskie lotniska. Litewska dyplomacja oskarżała Chiny o „dzielenie Europy”, a następnie wycofała się z formatu wielostronnej współpracy Pekinu z państwami Europy Środkowowschodniej 17+1.

W odwecie władze ChRL zadecydowały o obniżeniu rangi relacji dyplomatycznych z Litwą, po tym gdy w Wilnie otwarte zostało przedstawicielstwo władz na Tajpej opatrzone nazwą Tajwan. W grudniu administracja celna ChRL skasowała nawet na pewien czas Litwę z rejestru celnego, co uniemożliwiało wwóz jakichkolwiek towarów wyprodukowanych w tym europejskim państwie. Według danych z maja relacje handlowe z maja zrekompensowały Litwie wartość relacji handlowych z ChRL w jednej szóstej.

Zgodnie z prawem międzynarodowym Tajwan jest częścią Chin. Władze w Tajpej są uznawane, jako władze Republiki Chińskiej w nielicznych państwach świata.

Republika Chińska na Tajwanie jest dziedzictwem chińskiej wojny domowej. Gdy nacjonalistyczny przywódca Chin Czang Kaj-szek przegrał walkę z komunistami Mao Zedonga, którzy 1 października 1949 proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, w grudniu tegoż roku roku resztki sił nacjonalistycznych ewakuowały się na Tajwan. Tam, korzystając z osłony USA, funkcjonowały one dalej jako Republika Chińska, początkowo ciesząca się międzynarodowym uznaniem.

W 1971 ChRL zajęła jej miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu większość państw świata uznaje ją za jedyne państwo chińskie. Nawet wspierające tajwańskie struktury Stany Zjednoczone uznają formalną jedność państwowości chińskiej.

