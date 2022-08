Chińczycy ćwiczą u brzegów Tajwanu

W dniu, w którym przewodnicząca Izby Reprezentantów wylądowała na Tajwanie, siły ChRL rozpoczęły manewry u brzegów wyspy.

Mimo ostrej krytyki Pekinu przewodnicząca izby niższej amerykańskiego parlamentu zdecydowała się przybyć we wtorek na Tajwan w ramach swojej podróży do Azji. Nawiązując do gróźb interwencji, u wybrzeży wyspy siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej rozpoczęły we wtorek w nocy ćwiczenia o niespotykanym do tej pory charakterze, jak podaje Al Jazeera.

Ćwiczenia moją potrwać sześć dni. Birą w nich udział okręty marynarki wojennej ChRL oraz najnowocześniejsze chińskie samoloty wojskowe J-2o. Obejmą strzelanie z ostrej amunicji. Odbywać się będą łącznie w sześciu lokalizacjach u brzegów Tajwanu.

Władze w Tajpej już oceniły, że ćwiczenia będą się odbywać tak blisko wybrzeży wyspy, że będą naruszać strefę, którą uważają za swoją przestrzeń powietrzną i wody terytorialne, efektywnie prowadząc do blokady wyspy.

„ChRL [Chińska Republika Ludowa] ogłaszając ćwiczenia z bronią powietrzną i morską wokół Tajwanu w oczywisty sposób dąży do rozwiązania problemu cieśniny [między Tajwanem a kontynentalnymi Chinami] siłą, a nie pokojowymi środkami” – napisało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej władz na Tajwanie. „Działania na naszym terytorium są ściśle monitorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Chińskiej [oficjalna nazwa władz na Tajwanie] i w razie potrzeby spotkają się z naszą odpowiednią reakcją” – portal Al Jazeery zacytował wpis tego ministerstwa na Twitterze.

Ćwiczenia wojskowe są „ostrym odstraszaniem” Stanów Zjednoczonych w kwestii Tajwanu i „poważnym ostrzeżeniem” dla zwolenników niepodległości Tajwanu, powiedział w oświadczeniu pułkownik Shi Yi, rzecznik Dowództwa Teatru Wschodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

W środę dowództwo to poinformowało, że w powietrzu i na morzu na północ, południowy-zachód i południowy-wschód od Tajwanu odbywały się ćwiczenia z udziałem Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Sił Rakietowych, Sił Wsparcia Strategicznego i Połączonych Sił Wsparcia Logistyki. Symulowane były między innymi ataki na morzu i lądzie.

Chińska telewizja państwowa wyemitowała nagranie, które ukazywało niewidzialne dla radarów myśliwce J-20 uczestniczące we wtorkowych nocnych ćwiczeniach.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, wylądowała we wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego wraz z amerykańską delegacją na Tajwanie, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Chin. Pelosi jest najwyższym rangą amerykańskim dygnitarzem, który odwiedził Tajwan w ciągu ostatnich 25 lat.

Chiny, które uważają Tajwan za swoje terytorium, postrzegają wizyty amerykańskich urzędników na tej wyspie jako zachęcający sygnał dla obozu niepodległościowego na Tajwanie. Tajwan odrzuca roszczenia Chin, mówiąc, że tylko Tajwańczycy mogą decydować o przyszłości wyspy.

Stany Zjednoczone nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale władze USA są zobowiązane przez prawo do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony.

Należy zaznaczyć, że przed przylotem Pelosi władze w Pekinie konsekwentnie ostrzegały, że spotka się to z reakcją Chin.

Uznawana przez niewielką grupę państw Republika Chińska na Tajwanie jest dziedzictwem chińskiej wojny domowej. Gdy nacjonalistyczny przywódca Chin Czang Kaj-szek przegrał walkę z komunistami Mao Zedonga, którzy 1 października 1949 proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, w grudniu tegoż roku roku resztki sił nacjonalistycznych ewakuowały się na Tajwan. Tam, korzystając z osłony USA, funkcjonowały one dalej jako Republika Chińska, początkowo ciesząca się międzynarodowym uznaniem.

W 1971 ChRL zajęła jej miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu większość państw świata uznaje ją za jedyne państwo chińskie. Nawet wspierające tajwańskie struktury Stany Zjednoczone uznają formalną jedność państwowości chińskiej.

