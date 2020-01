Honczaruk: Deutsche Bahn będzie strategicznym partnerem a nie właścicielem Ukraińskich Kolei

Ukraiński premier wyjaśnił, że mówiąc o oddaniu Ukraińskich Kolei „w zarząd Niemcom” nie miał na myśli prywatyzacji.

Honczaruk zdementował w czwartek plotki o tym, że Ukraińskie Koleje (Ukrzaliznycia) zostaną sprzedane Niemcom. „Rozwieję teraz wszystkie słuchy dotyczące tego problemu. Obecnie nasz zespół prowadzi rozmowy ze stroną niemiecką na temat dalszej współpracy w zakresie działań operacyjnych i świadczenia usług konsultacyjnych ze strony niemieckich kolei” – napisał szef ukraińskiego rządu w czwartek na Facebooku. „Ważny punkt, aby uniknąć spekulacji – mowa jedynie o strategicznym partnerstwie, a nie sprzedaży czy koncesji Ukrzaliznyci. Ukraińska kolej pozostaje pod pełną kontrolą państwa i to jest jasne. Kropka!” – dodawał Honczaruk.

Powody do spekulacji dał sam Honczaruk, informując wcześniej w czwartek na Forum Ekonomicznym w Davos, że Ukraina chce „oddać kolej w zarząd Niemcom na 10 lat”. Wedle jego słów miałoby to pomóc Ukrzaliznyci w rozwoju i pokazać, że Ukraina jest otwarta dla inwestorów. Honczaruk twierdził, że „polityczna decyzja co do tego już zapadła” lecz konieczne są dalsze ustalenia. Słowa te zdementowało Deutsche Bahn informując, że chodzi o usługi konsultacyjne. Będzie je świadczyć Ukraińcom DB Engineering & Consulting, firma konsultingowa Deutsche Bahn zajmująca się projektami w zakresie infrastruktury, mobilności i transportu.

Jak wyjaśnił Honczaruk, ukraińskie ministerstwo infrastruktury podpisało w środę memorandum o wzajemnym zrozumieniu z operatorem niemieckich kolei Deutsche Bahn a 5 lutego br. niemiecka firma podpisze z Ukraińskimi Kolejami umowę o strategicznym partnerstwie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraińskie Koleje zapowiadają szybką kolej między Lwowem a Krakowem

Kresy.pl / Deutsche Welle