Przymusowa izolacja w szpitalu Rosjanina łamiącego warunki kwarantanny

Rosyjskie sądy mogą egzekwować przymusowe zamknięcie obywateli na obserwację medyczną jeśli łamią oni zasady kwarantanny. Tak stało się z obywatelem zatrzymanym w Tomsku.

Agencja informacyjna RIA Nowosti podała informację o obywatelu Rosji zatrzymanym w syberyjskim Tomsku, który przejechał kilka tysięcy kilometrów od miejsca w którym powinien odbywać kwarantannę. 50-letni Rosjanin 2 kwietnia wrócił do swojej ojczyzny z zagranicy. Na jej terytorium wjechał od strony obwodu pskowskiego co oznacza, że przyjechał z Estonii, Łotwy lub Białorusi. Zgodnie z nowymi przepisami przyjętymi przez rosyjskie władze w celu zapobiegania szerzeniu się koronawirusa, każdy obywateli wracających z innego państwa powinien poddać się samoizolacji.

Mężczyzna, którego zatrzymano w Tomsku zamiast poddać się domowej kwarantannie zdążył odwiedzić cztery regiony Federacji Rosyjskiej. Do Tomska przyjechał z Nowosybirska. Wcześniej przebywał jeszcze w obwodzie moskiewskim i w samej Moskwie. Policjanci wykryli naruszenie przepisów w czasie standardowej kontroli pasażerów na dworcu autobusowym w Tomsku. Obywatel łamiący kwarantannę został natychmiast zatrzymany. Funkcjonariusze policji zaproponowali mu udanie się do obserwację medyczną ale zatrzymany odmówił w związku z czym policjanci zdecydowali o doprowadzeniu go do szpitala siłą.

Główny inspektor sanitarny obwodu tomskiego natychmiast złożył wniosek do tomskiego sądu o przymusową izolację na obserwacji medycznej. Sąd przychylił się do wniosku. Jak poinformował obwodowy Wydział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec izolowanego wszczęto już postępowanie administracyjne z powodu wykroczenia „w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ludności”. Naruszenie tego paragrafu grozi karą pieniężną w wysokości do 40 tys. rubli.

W niedzielę w Rosji było już 5389 osób zarażonych koronawirusem. Wśród nich 3893 przypada na Moskwę. Liczba zakażonych w Rosji wykazuje dużą dynamikę wzrostu – w ciągu minionej doby zwiększyła się o 658. Z powodu COVID-19 w Rosji zmarło 45 osób, natomiast 355 pacjentów wyzdrowiało.

